Liste des jeux gratuits de Steam (janvier 2021) – Calendrier, jeux actuels et à venir

Notre Vapeur Liste des jeux gratuits présente les derniers jeux disponibles gratuitement sur Steam! Cela peut être sur la plate-forme Steam elle-même, ou sur d’autres sites donnant une clé Steam, que vous devez utiliser sur Steam.

Steam ne distribue pas souvent des jeux gratuits, mais ils sont plutôt bons avec des promotions qui incluent des cadeaux gratuits! Ceci est généralement limité dans le temps, vous voulez donc les obtenir le plus rapidement possible.

Temps libre: 13 janvier au 17 janvier

Plongez-vous dans Petits cauchemars, un conte sombre et fantasque qui vous confrontera à vos peurs d’enfance! Aidez Six à s’échapper de The Maw – un vaisseau vaste et mystérieux habité par des âmes corrompues à la recherche de leur prochain repas.