«  Liste de lecture extraordinaire de Zoey  »: Quand le spectacle revient-il pour la saison 2?

Prépare-toi pour Liste de lecture extraordinaire de Zoey Saison 2. Combien de temps devrez-vous attendre un nouvel épisode? Voici ce que sait Showbiz 45Secondes.fr.

De quoi parle la playlist extraordinaire de Zoey

Jane Levy dans le rôle de Zoey dans «Zoey’s Extraordinary Playlist» | Sergei Bachlakov / NBC / Lionsgate

Liste de lecture extraordinaire de Zoey se concentre sur Zoey (Jane Levy) et son désir d’avancer dans sa carrière de codeur. Après avoir eu des maux de tête pendant un certain temps, elle décide de passer une IRM.

Pendant l’IRM, il y a un tremblement de terre et le bâtiment commence à trembler alors qu’elle est à l’intérieur de la machine. D’une manière ou d’une autre, cette expérience lui donne comme par magie la capacité d’entendre et de voir les pensées les plus profondes des gens à travers le chant et la danse. Elle appelle ces chansons des «chansons de cœur».

Ce qui s’est passé la saison dernière sur ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’

Pendant Liste de lecture extraordinaire de Zoey Saison 1, Zoey subit de nombreux changements dans sa vie. Outre l’acquisition de la capacité de voir et d’entendre les pensées des autres à travers des numéros musicaux, un grand changement dans la vie de Zoey est la mort de son père.

Elle est également au milieu d’une sorte de triangle amoureux. Zoey est sexuellement attirée par son collègue, Simon, mais elle aime aussi son ami, Max. Zoey passe la majeure partie de la saison 1 en conflit sur ces relations. La mort de son père rend encore plus difficile pour elle de penser clairement.

Quand reviendra ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’?

Liste de lecture extraordinaire de Zoey La saison 2 sera diffusée le mardi 5 janvier à 20 h, heure de l’Est. Notez le nouveau jour. La série était diffusée le dimanche. Si vous avez d’autres émissions préférées diffusées mardi à cette heure, comme NCIS, assurez-vous de configurer votre DVR.

Peter Gallagher, l’acteur qui a joué Mitch Clarke, le père de Zoey, s’est entretenu avec USA aujourd’hui à propos de son expérience dans l’émission. Son personnage a été tué, mais il est toujours reconnaissant de l’expérience.

«Et même en sachant que la finale allait peut-être bouger, je pense que nous vous avons surpris», a déclaré Gallagher USA aujourd’hui. «Je suis très heureux d’avoir fait partie de Liste de lecture extraordinaire de Zoey et faites-le sortir pendant ce temps.

Distribution de la playlist extraordinaire de Zoey

Outre Jane Levy et Peter Gallagher, le Liste de lecture extraordinaire de Zoey la distribution comprend des apparitions de Lauren Graham, Mary Steenburgen, John Clarence Stewart, Skylar Astin, Alex Newell et Michael Thomas Grant. Vous reconnaissez probablement Graham à son rôle principal dans Gilmore filles, dans lequel elle a joué Lorelai, la mère de Rory. Dans la playlist extraordinaire de Zoey, elle joue le rôle de Joan, la patronne de Zoey.

Pendant Liste de lecture extraordinaire de NBC Zoey: Une conversation avec les stars et les créateurs pour le Paley Center, Graham dit qu’elle voulait dépeindre Joan comme un patron avec un cœur. Bien que Joan puisse être dure, elle voulait aussi présenter un côté plus doux.

«Nous avons vu ces personnages durs et boss-lady, et je voulais vraiment faire quelque chose de plus spécifique», dit Graham. «Je voulais vraiment qu’elle ait un cœur.»

Graham poursuit: «Voici une personne qui subit une pression extrême… qui a probablement été la seule femme au bureau pendant la majeure partie de sa carrière. Elle a dû être dure et elle n’a peut-être pas eu beaucoup d’alliés. C’est toujours un monde d’hommes. Alors peut-être qu’elle s’est en quelque sorte séquestrée pour survivre.

