Liste de lecture de l’hôpital Saison 2: date de sortie, détails du streaming, distribution et intrigue du drame médical populaire de tv N

Hospital Playlist est un K-drama médical sur un groupe de cinq médecins qui sont amis depuis longtemps et partagent un amour pour la musique. Quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés au travail, ils ont toujours le dos l’un à l’autre et prennent le temps de se détendre et de profiter de la compagnie de l’autre. L’histoire réconfortante de ces amis, produite par Lee Woo-Jung et Shin Won-ho, a touché le cœur de beaucoup.

Date de sortie:

Le célèbre drame médical devait auparavant sortir en avril 2021. Compte tenu des nombreux retards de tournage, il y a de fortes chances que la date de sortie soit repoussée encore plus loin. Compte tenu de tout retard supplémentaire qui pourrait survenir à l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de « Hospital Playlist » soit diffusée à la fin de 2021 si le tournage commence vers avril 2021.

Qui figurera dans la saison 2 de la playlist de l’hôpital?

sentiments sur la conclusion du drame. Le groupe a également partagé son enthousiasme pour la deuxième saison à venir. Jo Jung Suk, qui joue Ik Joon, a exprimé sa gratitude à ses fans pour leur soutien indéfectible, en disant:

«Être capable de jouer le personnage rafraîchissant et célèbre d’Ik Joon était une continuation de moments agréables. N’oubliez pas la deuxième saison de Hospital Playlist. »

#HospitalPlaylist fête ses 1 ans aujourd’hui !! 🥺 Cela fait un an que nous avons rencontré nos cinq manquants et j’ai hâte de les revoir dans la saison 2 😭💙 pic.twitter.com/2pCtnywyyN – Journal de kdrama (@kdramasdiary) 12 mars 2021

D’autres acteurs, quant à eux, ont exprimé leur enthousiasme à reprendre leurs rôles respectifs dans la saison à venir. Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung et Jeon Mi Do sont parmi eux et ont également mentionné qu’une deuxième saison serait publiée avec encore plus de matériel.

Terrain:

La première partie du drame offrait un résumé de la vie des cinq personnages principaux du drame, ainsi que les problèmes auxquels ils étaient confrontés à l’hôpital, et une introduction à leurs relations personnelles.

La fin de la liste de lecture de l’hôpital a laissé le public avec beaucoup de questions sans réponse. L’une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs attendent avec impatience la deuxième saison est à cause de cela.

Jo Jung Suk a avoué son amour à son ami de toujours Jeon Mi Do après de longues délibérations. Kim Jun Han, qui joue Ahn Chi Hong, résidente de troisième année en neurochirurgie, a également été vue la poursuivre.

Dans la deuxième saison de Hospital Playlist, la réponse à qui sera l’option de Jeon Mi Do sera révélée. Le drame dépeindra également la passion florissante de Yoo Yeon Seok et Shin Hyun Bin.

La relation compliquée entre Jung Kyung Ho et Kwak Sun Young sera également abordée. L’intrigue de Hospital Playlist 2 semble être un drame médical romantique visant à donner aux téléspectateurs des objectifs relationnels.

