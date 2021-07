Liste complète : toutes les séries qui arrivent sur Netflix en août 2021

Le service de diffusion en continu Netflix a commencé le troisième trimestre de l’année, après tout ce qui s’est passé dans le deuxième et a laissé Army of the Dead comme le plus regardé sur la plate-forme au cours de cette période. En juillet, nous avons eu de grandes premières et la même chose se produira le mois prochain, comme nous en avons l’habitude. C’est pour ça que il faut prendre en compte tout ce qui arrivera en août pour ne rien rater. Consultez la liste des premières de la série !

Première de la série sur Netflix en août 2021

-Pour la vie : chaîne perpétuelle

Première: 1er aout

Il est en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Désormais reçu comme avocat, il sera chargé de défendre les autres détenus et d’annuler sa propre peine.

– OVNI : Projets Top Secrets déclassifiés

Première: 3 août

Bien que les rencontres avec des extraterrestres n’aient jamais été prises tout à fait au sérieux, beaucoup de gens croient que l’existence d’OVNIS n’est pas seulement une possibilité, mais un fait.

-Contrôle Z | Saison 2

Première: 4 août

C’est un nouveau semestre à l’École nationale, et il semble que tout le monde ait oublié Luis. Jusqu’à ce qu’un inconnu s’empare de ses réseaux sociaux et commence à menacer de se venger de ceux qui ont fait de sa vie un enfer.







-En cuisine avec Paris Hilton

Première: 4 août

Prouvant que tout le monde peut cuisiner, Paris Hilton ajoute sa propre essence à chaque plat. Une émission culinaire unique et d’un éclat à l’état pur. C’est parti !

-De la ferraille aux voitures | Saison 3

Première: 4 août

La renommée de Gotham Workshop continue de croître et Mark étend sa stratégie commerciale en essayant d’attirer des clients avec de bonnes idées et des poches encore plus grandes.

-Hit & Run

Première: 6 août

À la recherche de la vérité sur la mort de sa femme, un homme est pris dans un dangereux réseau de secrets qui s’étend de New York à Tel-Aviv.

-Équipe de pâtisserie

Première: 11 août

Les chefs pâtissiers experts élèvent les desserts à un autre niveau avec une créativité incroyable et une exécution épique. La bataille pour conquérir les clients commence maintenant !

-Le Royaume

Première: 13 août

El Reino raconte l’histoire du pasteur Emilio Vázquez Pena, candidat à la vice-présidence de la République, dont le colistier est brutalement assassiné lors de la cérémonie de clôture de la campagne. Après l’horreur vient l’opportunité : Vázquez Pena pourrait désormais devenir le prochain président de la Nation. Entre les intrigues, Emilio tentera de décrypter qui est le meurtrier et quelles étaient ses causes, tout en se préparant à être le nouveau dirigeant du pays.







-Valéria | Saison 2

Première: 13 août

Les quatre amis sont le filet de sécurité dont chacun a besoin pour faire face aux décisions importantes, tant professionnelles qu’amoureuses.

-Pour toujours et jamais

Première: 13 août

Dix ans ont passé depuis qu’il a perdu les deux personnes qu’il aimait le plus. Maintenant, il est plongé dans un autre mystère mouvementé après la disparition soudaine de sa petite amie.

-Nouvelle saveur de cerise

Première: 13 août

Un cinéaste déménage à L. Á. dans les années 90 pour faire son premier film, mais bientôt elle est prise dans une spirale psychédélique de sexe, de magie, de vengeance et… de chatons.

-C’est a moi

Première: 14 août

Piégées dans une vie de luxe pleine de secrets et de mensonges, deux femmes d’une famille puissante cherchent à briser les obstacles qui se dressent sur la route de leur bonheur.

-Garder le contact avec les Kardashian | Saison 5

Première: 17 août

Khloé et la star du basket Lamar Odom célèbrent leur premier anniversaire alors que Kourtney et Scott tentent d’avoir un autre bébé. La famille Kardashian est de retour !

-Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills | Saison 5

Première: 17 août

Ces amis et rivaux – sans Carlton ni Joyce – sont de retour pour une autre saison de beuverie, de bagarres et de glamour à Beverly Hills, le summum du drame.

-Les vaincus

Première: 18 août

En 1946, un policier américain arrive à Berlin pour aider à construire une force de police au milieu des conséquences chaotiques de la guerre.

-La directrice

Première: 20 août

Dans une prestigieuse université, la première femme de couleur à devenir professeur tente de répondre aux attentes d’un département de littérature défaillant.

-Tout va bien se passer

Première: 20 août

Créée et réalisée par Diego Luna, cette série se déroule à Mexico et est un « dramédia » qui réfléchit sur l’idée de famille et de relations aujourd’hui.

-Appât à clics

Première: 25 août

Dans cette série pleine de suspense, huit points de vue différents fournissent des indices prometteurs sur l’auteur d’un crime brutal alimenté par les réseaux sociaux.







-Rénovations de motel

Première: 25 août

Deux hôteliers en herbe cherchent à étendre leur empire avec la rénovation d’un ancien motel en Ontario… juste au moment où la pandémie de COVID-19 frappe.

-Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes

Première: 25 août

Ils pensaient qu’elle était morte, mais non. Il s’est réveillé et maintenant il veut juste boire du sang… un vice rentable pour la maison funéraire en difficulté de sa famille.

-Se réveiller

Première: 25 août

Une adolescente fait face aux conséquences d’une tragédie dans un centre pour troubles de la mémoire, où elle se lie d’amitié avec d’autres patients qui ont vécu un traumatisme similaire.

– Haut de la ville de titre

Première: 28 août

Une émission de téléréalité sportive qui raconte la vie, sur et en dehors du terrain, des membres de l’équipe de football du lycée Valdosta.

-Bonnes filles | Saison 4

Première: 31 août

Sous la stricte surveillance d’agents fédéraux, Beth, Ruby et Annie pèsent le pour et le contre de leur travail, tout comme Dean et Stan.

-Pour éveiller le bonheur !Avec Marie Kondo

Première: 31 août

Marie Kondo revient avec une toute nouvelle série, et cette fois, elle entreprend la tâche ardue de commander une ville entière.

-DP : Le chasseur de transfuges

Première: pas de date pour le moment

Laissé sous la protection d’un caporal farfelu, la moralité d’un jeune militaire coréen est mise à rude épreuve lorsqu’il doit traquer des déserteurs.