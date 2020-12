L’iPhone 6s survit à la chute d’un avion – et filme tout dans le processus

Faire tomber votre smartphone est probablement un cauchemar pour tout le monde. Mais c’est exactement ce qui est arrivé à un réalisateur de documentaires brésilien – depuis la fenêtre d’un avion! L’iPhone 6s a survécu à la chute relativement indemne et a même tout filmé pendant le vol involontaire.

Mais que s’est-il passé exactement? Comme le rapporte le site brésilien G1 (via 9to5Mac), le cinéaste Ernesto Galiotto était en déplacement avec un petit avion à hélice au-dessus de la plage de Cabo Frio et a réalisé des enregistrements vidéo avec son iPhone 6 depuis la fenêtre ouverte de l’avion. Le smartphone a été soudainement arraché de sa main par une rafale de vent.

Chute d’une hauteur de 600 mètres

Normalement, chaque propriétaire d’iPhone dirait maintenant mentalement au revoir à son téléphone portable. Après l’incident, cependant, Galiotto a vérifié l’application «Où est?» – et voilà: son iPhone 6s avait apparemment survécu à la chute et pouvait être situé sur la plage. Là, le réalisateur du documentaire a été surpris de constater que le smartphone était toujours intact malgré la chute d’une hauteur de plus de 600 mètres et que seuls le boîtier et le protecteur d’écran avaient été endommagés. Le sable mou aurait dû beaucoup contribuer à l’heureux parcours.

iPhone dans la mer et dans le lac

Ce n’est pas la première fois qu’un smartphone Apple s’avère étonnamment robuste. Dans le passé, il y a eu des cas où un iPhone 7 a survécu deux jours dans l’océan grâce à son boîtier étanche ou un iPhone 4 même un an dans un lac.