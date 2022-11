L’iPhone 15 aurait un corps en titane et des coins arrondis

Avec l’iPhone 15, Apple pourrait apporter son premier changement de conception majeur depuis des années. Selon une nouvelle rumeur, le nouveau smartphone d’Apple aura à nouveau un boîtier en titane et des coins arrondis à l’arrière.

De l’iPhone 12 à l’iPhone 14, moins a changé optiquement. Les dernières générations d’iPhone utilisent toutes de l’aluminium et beaucoup de verre ainsi qu’un cadre plat. Les bords ne sont plus arrondis comme dans les modèles précédents, ce qui rend le design plus anguleux. Bien qu’il ait l’air élégant, les critiques disent que les iPhones précédents avec des coins arrondis se sentaient mieux dans la main.

Avec l’iPhone 15, Apple pourrait désormais faire un autre demi-tour. Comme le prétend l’utilisateur de Twitter ShrimpApplePro, Apple réintroduira les coins arrondis avec le prochain iPhone. Il s’intéresse au bord arrière du cadre, comme il veut le préciser à l’aide de deux photos. Il affirme également avoir appris que l’iPhone 15 aura un boîtier en titane.

iPhone 15 : Comment imaginer le nouveau design ?

En ce qui concerne le boîtier en titane, le leaker pourrait avoir raison. Des rumeurs correspondantes existaient déjà avant l’iPhone 14, car Apple expérimente depuis un certain temps des boîtiers en titane pour ses produits. Selon MacRumors, cela est soutenu par des brevets correspondants, par exemple. Comparé à l’aluminium, le titane est plus dur et moins sujet aux rayures. Le matériau est déjà utilisé dans l’Apple Watch Ultra.

Les coins arrondis rappellent les modèles actuels de MacBook Pro (14 et 16 pouces). Leurs bords ne sont pas plats comme sur l’iPhone, mais sont arrondis en bas. L’iPhone 5c de 2013 avec son boîtier en plastique coloré avait également des coins arrondis. En conséquence, le modèle Apple n’a peut-être pas l’air aussi chic que l’iPhone 14, mais il s’avère être un véritable flatteur pour les mains.

L’iPhone 15 est attendu pour septembre 2023. Il devrait apparaître en quatre variantes et être équipé d’un USB-C au lieu d’un connecteur Lightning.