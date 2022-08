L’iPhone 14 aura une connectivité satellite, Apple a terminé les tests matériels

30 août 2022 12:16:03 IST

Plus tôt en mai, nous avions signalé qu’Apple travaillait peut-être sur une fonctionnalité pour les prochains iPhones qui permettrait aux appareils de se connecter directement au satellite et agit essentiellement comme un téléphone satellite. Il s’avère qu’Apple ajoutera cette fonctionnalité à la série iPhone 14.

Un téléphone satellite fonctionne essentiellement en se connectant à des satellites aériens au lieu d’une tour mobile. En conséquence, ils peuvent être utilisés même dans les endroits les plus reculés. Ceci est particulièrement utile pour les aventuriers et les sauveteurs.

Apple a apparemment fini de tester le matériel qui permettrait la série iPhone 14 pour avoir cette fonctionnalité. Apple a le support matériel pour la connectivité par satellite, mais la prise en charge des communications par satellite par ‌iPhone 14‌ dépend de la capacité d’Apple et des fournisseurs de services et des opérateurs à s’installer sur un modèle commercial. Après tout, les deux entreprises technologiques ne veulent pas que les gens utilisent uniquement la fonction de connectivité par satellite et ne prennent pas de connexion mobile.

L’iPhone 13 avait également du matériel satellite, mais la connectivité n’a jamais été mise en œuvre car un modèle commercial approprié n’a pas pu être négocié.

Mark Gurman, qui est un expert de tout ce qui concerne Apple et a souvent révélé des rumeurs qui se sont avérées vraies, a déclaré que les utilisateurs d’iPhone‌ pourront utiliser la connectivité par satellite pour signaler les urgences aux autorités dans les zones sans service cellulaire, et envoyer de courts messages aux contacts en cas d’urgence lorsqu’il est éventuellement mis en œuvre.

Des rumeurs ont suggéré qu’Apple travaille avec Globalstar, et en fait l’opérateur avec lequel Apple est le plus susceptible de s’associer. Le consultant en communications par satellite Tim Ferrar a déclaré vendredi qu’il s’attend à ce qu’Apple et Globalstar lancent une fonctionnalité de communication par satellite pour l’iPhone 14. De plus, il y a de fortes chances que la fonctionnalité soit activée uniquement pour le iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le fournisseur de services américain T-Mobile et SpaceX ont annoncé la semaine dernière un plan visant à fournir une connectivité aux smartphones partout aux États-Unis en utilisant un service « satellite à cellulaire », et le moment de l’annonce a peut-être été planifié pour devancer le propre satellite d’Apple. annonce. SpaceX et T-Mobile prévoient de lancer une version bêta du service en 2023, et cela ne nécessitera probablement pas d’iPhone 14‌.

Il y a de fortes chances que, que l’on utilise Tesla ou le «satellite-cellulaire» d’Apple, les utilisateurs ne pourront pas passer d’appels réguliers, et ils ne pourront pas non plus utiliser Internet. Au lieu de cela, les utilisateurs seront très probablement limités aux SMS.

