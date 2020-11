L’iPhone 13 pourrait bénéficier de la technologie d’affichage d’Apple Watch

Afin de pouvoir proposer un écran 120 Hz dans certains modèles d’iPhone 13, Apple envisage apparemment d’utiliser la technologie d’affichage LPTO. Nous les connaissons déjà depuis l’Apple Watch.

Les nouveaux modèles d’iPhone 12 sont pour la plupart bien accueillis par les testeurs et les clients, mais il y a au moins un point de critique majeur: l’écran, qui, comme ses prédécesseurs, n’offre qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a maintenant des indications qu’Apple pourrait planifier des modifications majeures de l’affichage de l’iPhone 13 dans l’année à venir. Ceci est rapporté par le magazine coréen The Elec.

Apple pourrait utiliser des écrans LPTO dans l’iPhone

Le fournisseur d’Apple LG Display prend des précautions pour augmenter ses capacités de production. La société produirait de plus en plus d’écrans OLED avec la technologie des semi-conducteurs LPTO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) pour Apple. Ceux-ci pourraient être utilisés dans certains modèles d’iPhone 13 en 2021 – ces appareils pouvant recevoir un écran Pro-Motion 120 Hz.

LPTO est une technologie semi-conductrice pour les écrans OLED et LC développée par Apple. Le LPTO est utilisé dans l’Apple Watch depuis la série 4, entre autres. La technologie est largement basée sur la technologie IGZO (Indium Galium Zinc Oxide), qui permet de contrôler les pixels individuels beaucoup plus rapidement et une densité de pixels plus élevée.

Avec des fonds de panier avec des semi-conducteurs LPTO, les écrans pourraient probablement non seulement fonctionner plus rapidement, mais aussi plus efficacement en énergie – les estimations parlent d’un fonctionnement 5 à 15% plus efficace par rapport aux technologies d’affichage conventionnelles.

Les écrans LPTO pourraient rendre l’affichage 120 Hz plus efficace

Dans les modèles Apple Watch depuis la série 5, l’écran LPTO a été utilisé, par exemple, pour réduire le taux de rafraîchissement de l’écran toujours allumé et ainsi économiser de l’énergie. Dans les nouveaux modèles d’iPhone, la technologie pourrait être utilisée pour au moins légèrement compenser la consommation d’énergie plus élevée qui résulterait automatiquement de taux de rafraîchissement plus élevés allant jusqu’à 120 Hz.