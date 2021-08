L’iPhone 13 devrait devenir moins dépendant de la 5G avec la communication par satellite

L’iPhone 13 pourrait devenir plus indépendant du réseau cellulaire grâce à la communication par satellite LEO. Ce serait particulièrement avantageux dans les régions 4G et 5G peu développées. Et peut-être en vacances d’aventure dans la nature.

Ceci est rendu possible par la technologie Low Earth Orbit (LEO), écrit MacRumors. Il s’agit d’un satellite en orbite basse de 200 à 2000 kilomètres. Le célèbre analyste Apple Ming Chi-Kuo a maintenant annoncé aux investisseurs que le matériel de l’iPhone 13 peut se connecter aux satellites LEO.

En combinaison avec le logiciel approprié, les propriétaires d’iPhone 13 peuvent passer des appels téléphoniques et envoyer des messages même sans connexion cellulaire active. Selon les rumeurs, une puce de bande de base Qualcomm X60 adaptée est censée être installée à l’intérieur, qui est censée prendre en charge la communication via des satellites.

iPhone 13 : sortie en septembre ?

Plus récemment, les communications par satellite LEO ont fait la une des journaux principalement via Starlink Internet de SpaceX. Apple, d’autre part, est le plus susceptible de travailler avec l’opérateur de satellite Globalstar pour ce projet, disent-ils. Qualcomm, à son tour, a travaillé avec Globalstar pour prendre en charge la fréquence n53 avec le prochain processeur de bande de base X65. La rumeur veut que d’autres fabricants de smartphones attendent que la puce soit disponible en 2022 pour intégrer les communications par satellite dans leurs appareils.

En plus de l’iPhone 13, la communication par satellite LEO sera probablement intégrée dans de nombreux autres appareils, y compris le casque de réalité mixte d’Apple, mais aussi dans les voitures électriques et les appareils domestiques intelligents. On verra bientôt si la technologie sera réellement utilisée dans l’iPhone 13 – le nouvel iPhone 2021 pourrait arriver sur le marché en septembre.