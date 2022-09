Lionsgate Eyes Jonathan Majors pour Dennis Rodman Movie 48 Hours in Vegas

Si les négociations aboutissent, Jonathan Majors vient peut-être de trouver son prochain grand rôle. Par date limite, le Loki la star serait en pourparlers précoces pour jouer la légende de la NBA Denis Rodmanqui a joué aux côtés de Michael Jordan avec les Chicago Bulls dans les années 1990, pour le prochain film 48 heures à Vegas. Rodzilla lui-même servira de producteur exécutif de 48 heures à Vegas aux côtés d’Ari Lubet et Will Allegra. Phil Lord, Chris Miller et Aditya Sood produisent. Un réalisateur n’a pas encore été annoncé, bien que le scénario vienne de Jordan VanDina.





« Il n’y a qu’un seul Dennis Rodman », a déclaré Nathan Kahane, président de Lionsgate’s Motion Picture Group, dans un communiqué lors de l’annonce du film l’année dernière. « En 1998, il n’y avait personne sur Terre avec qui il serait plus amusant – ou peut-être plus dangereux – de faire la fête. Et pourtant, ce n’est même pas la moitié de qui il est. Ce film vous emmène dans une balade inoubliable avec le mythe, la légende , et aussi l’homme qu’est Dennis, derrière tout ce que vous pensez savoir. »

Il a ajouté: « Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec Phil, Chris, Aditya, Ari, Will et Jordan, et surtout, Dennis, dont la carrière et la vie incroyables rendront un film décalé hilarant mais complètement film humain et émotionnel. Vous pensez que vous savez quelque chose sur ‘The Worm?’ Attends! »

48 heures à Vegas n’est pas exactement un biopic sur la vie de Rodman. Au contraire, il se concentre spécifiquement sur une période de deux jours à Sin City lors de la finale de la NBA en 1998. Le film explore l’amitié naissante entre Rodman et son assistant GM capricieux qu ‘ »aucun d’eux n’a jamais pensé que c’était possible mais finira par résoudre leurs deux problèmes ». C’est une situation qui a récemment été remise en lumière lorsqu’elle a été évoquée dans les docu-séries à succès des Chicago Bulls. La dernière dance.





De grandes choses se passent pour Jonathan Majors

Après avoir joué dans des films comme Le dernier homme noir de San Francisco et Da 5 BloodsMajors a beaucoup été à l’honneur ces derniers temps avec ses rôles mémorables dans les séries Pays de Lovecraft et Loki. Il reprendra son Loki rôle pour la suite à venir Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et continuera à jouer le personnage de Kang le Conquérant dans d’autres projets MCU, tels que le prochain Avengers : la dynastie Kang.

Les majors assument également d’autres rôles de majors dans des projets prévus. Il décroche un rôle dans Credo III en face de Michael B. Jordan, jouant un rôle important en tant qu’ennemi juré du boxeur titulaire. Le film sortira le 3 mars 2023, peu après la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le 17 février 2023. Avant cela, les fans peuvent voir Majors dans le film Dévouement qui arrive ce Thanksgiving.