Lionel Messi dit qu’il veut jouer aux États-Unis.

La star de Barcelone Lionel Messi a déclaré qu’il aimerait jouer dans la MLS à un moment donné de sa carrière, mais ne sait pas quand ce sera le cas.

Marcelo Endelli /

«J’aimerais jouer aux États-Unis un jour, ça a toujours été l’un de mes rêves … mais je ne sais pas si ça va arriver!» Messi a déclaré à la chaîne de télévision espagnole La Sexta.

L’avenir de Messi à Barcelone est en suspens ces dernières semaines alors que son contrat actuel touche à sa fin. Poursuivant sa conversation avec La Sexta, il a réitéré qu’il était content de l’organisation, mais qu’il ne savait pas où il en serait après la saison:

J’adore Barcelone, c’est ma vie. J’ai une histoire d’amour avec le Barça, ils m’ont tout donné … Je ne négocie en tant qu’agent libre avec aucun club. Comme je l’ai dit, je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de la saison. Voyons comment nous faisons cette saison et ce qui se passe. Neymar? Ramener Neymar au Barça coûterait tellement cher.

Messi aurait tenté de quitter Barcelone la saison dernière mais a été arrêté par l’ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu. Il a finalement discuté de cette situation:

« Je disais [Bartomeu] pendant six mois que je voulais partir et lui demander son aide et il a juste dit « non, non, non », a déclaré Messi. « Alors, j’ai envoyé le burofax en dernier recours pour montrer que j’étais sérieux, pour le rendre officiel.

« Je suis éternellement reconnaissant au club pour tout, mais j’avais l’impression qu’un cycle était terminé et que j’avais besoin d’un changement. Je savais que ce serait une année de transition et je veux me battre pour la Ligue des champions et les titres de champion. »

