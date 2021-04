L’invité 2 peut devenir une série d’événements limitée

Le réalisateur Adam Wingard est actuellement en train de faire le tour de son mash-up de monstres, Godzilla contre Kong, mais avant d’amener les titans sur grand écran dans ce blockbuster à méga budget, Wingard a conçu le tout aussi passionnant L’invité. Depuis la sortie du film en 2014, les fans se sont demandé si une suite allait jamais décoller, certains pensant qu’elle aurait dû donner naissance à une franchise semblable à John Wick, et maintenant Wingard a taquiné son idée d’une série limitée pour continuer l’histoire en L’invité 2.

« Donc, même si je n’ai pas de suite d’invité, [screenwriter] Simon [Barrett] et j’en ai parlé. Nous n’avons pas nécessairement quelque chose qui nous passionne encore en soi, mais j’en ai parlé à Dan. Récemment, j’ai vu Dan une fois par semaine, et nous traînons et nous nous détendons. Nous en avons donc beaucoup parlé, mais il n’y a rien de concret. Mais je dirai que nous avons une « suite » d’invité très spéciale sur laquelle je travaille de manière non conventionnelle. Cela a à voir avec la musique de The Guest, donc il y aura très bientôt un gros truc avec Guest qui, je pense, va ravir les gens. Mais pas encore de films en préparation. Il y a aussi une série limitée potentielle sur toute la ligne pour cela. Au lieu de faire une suite directe à The Guest, nous pourrions en faire une série limitée en tant que suite. Mais encore une fois, ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes en ce moment, alors nous verrons. «

Donc pendant Adam Wingard a clairement de grands projets pour continuer L’invité sous une forme ou une autre, à savoir un projet impliquant la merveilleuse bande-son électronique des années 80, rien n’est concret pour le moment. Mais un L’invité 2 la série limitée pourrait bien être dans le futur de la franchise.

En vedette La Belle et la Bête Dan Stevens (c’est le « Dan » auquel Wingard se réfère ici), L’invité voit Stevens comme un homme mystérieux qui vient rendre visite à la famille en deuil d’un vieux copain de l’armée. La famille accueille le «David» de Stevens dans leur maison alors qu’ils s’adaptent à la vie sans leur fils. Plus David passe de temps avec la famille, plus il les charme, eux et leur communauté, mais après une série de morts mystérieuses, des indices sur son passé commencent à émerger et à taquiner un horrible secret qu’il a caché à tout le monde.

Ancré par une performance centrale magnétique de Stevens, L’invité est un régal de genre pulp, et même si cela n’a peut-être pas été un succès financier majeur, Wingard révèle que le film a trouvé un public beaucoup plus large au milieu de la situation mondiale actuelle, ce qui l’a amené à réfléchir un peu plus à apporter L’invité 2 vivre.

« Eh bien, la réponse simple est que The Guest était un classique culte à combustion lente. C’est un film qui était en grande partie inconnu à sa sortie. Il s’est bien comporté de manière critique, mais il n’a vraiment repris que l’année dernière. [current circumstances], quand il a été réédité sur Netflix, il a finalement fait sensation auprès du public. Les gens ont finalement commencé à le voir, et c’était le film numéro un sur Netflix pendant un petit moment. «

En plus de travailler sur L’invité 2, Wingard a beaucoup à faire en ce moment, y compris une suite au film d’action des années 90 Face / Off et une adaptation de la série animée bien-aimée, ThunderCats. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

