L’invasion secrète de Marvel a trouvé ses directeurs pour la série Disney +

Invasion secrète a fait un grand pas en avant après avoir recruté deux administrateurs. Selon des sources, Marvel Studios a embauché les réalisateurs Thomas Bezucha et Ali Selim pour la prochaine série Disney +. Bezucha est connu pour son travail sur La pierre de la famille et Laisser aller, tandis que Selim a déjà réalisé des épisodes de Esprits criminels et La tour imminente. On ne sait pas s’ils rédigeront également les scripts, mais comme personne n’a été annoncé pour écrire, il est probable qu’ils feront tous les deux partie de la salle de l’écrivain.

Cela marque la dernière grande annonce de la série après qu’une flopée d’acteurs de la liste A se soit récemment révélée avoir rejoint Secret Invasion. En novembre dernier, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que Samuel L.Jackson et Ben Mendelsohn reprendraient leurs rôles respectivement de Nick Fury et Talos. Depuis lors, les acteurs Kingsley Ben-Adir (connu pour Une nuit à Miami), Olivia Colman (Le favori), et Emilia Clarke (Jeu des trônes) ont tous signé pour apparaître sur l’émission. On dit que Ben-Adir est le principal méchant de la série, tandis que les personnages de Colman et Clarke n’ont pas encore été révélés.

Le scénario de l’invasion secrète était un événement majeur dans les bandes dessinées Marvel. Il s’est concentré sur la race extraterrestre Skrulls alors qu’ils infiltraient certaines des institutions les plus vitales de la Terre telles que les gouvernements, les militaires et même les Avengers eux-mêmes. On dit depuis longtemps que Marvel Studios adapterait la série de bandes dessinées, et maintenant, cela se produit enfin. Les Skrulls ont été introduits dans le MCU en 2019 Capitaine Marvel en surgissant plus tard Spider-Man: loin de chez soi et WandaVision. le Invasion secrète le scénario a été taquiné dans Loin de la maison quand il a révélé que le vrai Nick Fury était sur une station spatiale Skrull alors que Talos et sa femme se faisaient passer pour Fury et l’ancienne agent du SHIELD Maria Hill sur Terre.

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l’apparition de personnages potentiels dans le Invasion secrète série, et pour une bonne raison. le Invasion secrète les bandes dessinées incorporaient des personnages comme Iron Man, Spider-Woman et M. Fantastic alors qu’ils essayaient de déterminer s’ils étaient des Skrulls ou non. Selon certaines rumeurs, de nombreux personnages établis du MCU rejoindraient la série comme Phil Coulson, Maria Hill, Steve Rogers et Agents du SHIELD.’s Daisy Johnson – tout cela aurait du sens pour la série ambitieuse. Cependant, seuls les personnages de Nick Fury et Talos ont été confirmés, et cela le restera probablement pendant un certain temps.

Invasion secrète sera la dernière série Disney + définie dans le MCU après WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ont déjà diffusé chaque épisode. Loki, et si?, Mme Marvel, et Oeil de faucon devraient sortir plus tard en 2021. D’autres spectacles confirmés de Marvel Studios Disney + sont Cœur de fer, She-Hulk, et Chevalier de la lune, qui entreront bientôt tous en production. Aucune date de sortie n’a été donnée pour Invasion secrète, mais les fans devraient probablement s’attendre à une date de première entre fin 2022 et début 2023, car le tournage est loin d’être en cours.

Sujets: Invasion secrète, Disney Plus