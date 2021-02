L’intuition devient le mot d’ordre de la semaine

La semaine qui va du 8 au 14 février nous présente des changements significatifs, selon l’interprétation des cartes de Tarot. Notre communication sera très forte et de nouvelles personnes apparaîtront dans notre cycle social.

Certains doutes apparaissent comme un obstacle dans notre vie, mais rien n’est ce qu’il semble; à la fin, tout s’arrangera. L’important est d’utiliser et d’abuser de l’intuition et de voir comment l’Univers fonctionne pour nous.

Voir les prédictions:

Révélation 59 – Cette lettre montre beaucoup de communication dans votre cycle social. Un très grand sentiment d’inspiration planera sur vous et de nouveaux contacts apparaîtront.

Le Prodigy 26 – Vous tourniez en rond sans savoir quoi faire. À ce moment-là, des surprises se produiront et ses piliers se solidifieront.

Repentir 55 – Vous vous rendez compte que vous alliez dans la mauvaise direction et qu’il est maintenant temps de passer à autre chose et d’assumer vos erreurs.

Art et science 37 – Vous êtes dans un moment de grande créativité et avec cela de nouvelles idées émergeront. Concentrez-vous sur votre activité préférée et laissez l’Univers travailler pour vous.

L’évolution 60 – Vous grandissez spirituellement chaque jour et vous changez votre vision de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous savez maintenant qu’il ne s’agit pas de prouver quelque chose, mais de faire quelque chose.

