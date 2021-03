L’interview de Sarah Ferguson avec Oprah refait surface avant la révélation de Meghan et Harry

Sarah Ferguson s’est ouverte après sa séparation avec le prince Andrew en 1996 et a parlé franchement avec Oprah Winfrey dans un clip qui a refait surface avant l’interview du prince Harry et de Meghan Markle.

« Vous n’avez pas épousé le conte de fées, vous avez épousé un homme », a déclaré Ferguson à Winfrey à propos de sa romance avec le prince Andrew dans un clip YouTube. « Tu es tombé amoureux et tu as épousé un homme, et ensuite tu dois accepter le conte de fées. Maintenant, ce n’est pas un conte de fées, c’est la vraie vie. »

Le couple s’est marié en 1986 et a divorcé une décennie plus tard. Ferguson a grandi dans une famille aristocratique et a couru dans le même cercle social que son futur mari, mais elle a dit à Winfrey que la vie de royale était accompagnée de nombreuses règles, grandes et petites, ce qui était un ajustement par rapport à son mensonge précédent.

«Le palais, vu de l’extérieur, les fenêtres doivent être ouvertes dans une certaine quantité seulement pour qu’elles soient toutes alignées, et j’entrerais et ouvrirais toutes les fenêtres», dit-elle. « Et non, c’était faux. »

La duchesse d’York a également parlé de la gestion des gros titres et des spéculations implacables dans les médias britanniques, ce que Meghan et Harry ont dû gérer 25 ans plus tard.

« Je dois expliquer que la presse britannique en ce moment est complètement et totalement cruelle et abusive et tellement envahissante », a déclaré Ferguson.

Elle a ajouté tardivement: « C’est – c’est très cruel et très douloureux quand vous allez essayer de trouver les sentiments à l’intérieur pour être sur – une scène aussi publique. »

Dans cette même interview, Ferguson a parlé de son lien personnel avec la princesse Diana.

Diana, princesse de Galles, s’est séparée du prince Charles en 1992, mais le couple n’a finalisé leur divorce qu’en 1996, la même année que le mariage de Ferguson a été dissous.

« Je pense qu’elle était juste très bonne dans ce qu’elle a fait », a-t-elle déclaré. « Elle était la princesse parfaite. Elle est la princesse parfaite. Je pense qu’elle – qu’elle glisse juste, vraiment, et elle est très, très grande et très belle. Et elle a traversé énormément de découvertes sur elle-même et un énormément de problèmes avec sa propre vie. Je pense toujours qu’elle semble bien faire les choses, tu sais? «

Diana, princesse de Galles, avec Sarah Ferguson au Guard’s Polo Club, Windsor, juin 1983. Georges De Keerle / Getty Images

À propos de leur amitié, elle a déclaré: « Je pense que c’est ce qui est si excitant chez deux meilleurs amis comme Diana et moi, c’est que nous pouvons grandir ensemble et nous transformer ensemble et nous nous soutenons mutuellement. »

Quand Winfrey a demandé pourquoi elle n’avait pas simplement «joué le jeu» en tant que royale, Ferguson lui a dit que ce n’était tout simplement pas dans sa nature.

« Vous pouvez faire cela, et si c’est ce qui vous convient, alors c’est ce qui vous convient », a déclaré la duchesse d’York. « Mais Diana et moi sommes comme des rivières, nous voulons en savoir plus, nous voulons aller au coin de la rue, nous avons faim de plus. »

Diana, princesse de Galles, et Sarah, duchesse d’York, assistent au 50e anniversaire de la parade de la bataille d’Angleterre, sur le balcon du palais de Buckingham, le 15 septembre 1990. Getty Images

Comme Ferguson, la duchesse de Sussex ne se retient pas lorsqu’il s’agit de décrire le difficile ajustement à la vie royale.

L’ancienne star de «Suits» s’est souvenue du moment où Winfrey lui avait demandé une interview pour la première fois avant son mariage en 2018 et qu’elle avait dû la refuser.

«Nous sommes de l’autre côté de beaucoup d’expériences de vie qui ont eu lieu. Et aussi que nous avons la capacité de faire nos propres choix d’une manière que je n’aurais pas pu vous dire alors. Ce n’était pas mon choix à faire », a déclaré Markle.

«En tant qu’adulte qui a vécu une vie vraiment indépendante pour ensuite entrer dans cette construction qui est… différente de ce que je pense que les gens l’imaginent, c’est vraiment libérateur de pouvoir avoir le droit et le privilège à certains égards de pouvoir dites: « Oui, je suis prêt à parler. » «