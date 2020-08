L’International 10 a la plus grande cagnotte de prix d’e-sport jamais atteinte à 34 millions de dollars

L’International 10 va être grand quand il arrivera enfin.

La cagnotte de The International 10 Dota 2 Le tournoi est devenu le plus grand prize pool de l’histoire de l’esport après avoir dépassé le total de 34 330 068 € de l’année dernière.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix total de The International 10 s’élève à 34 333 874 €, dépassant le total de l’année dernière et devenant officiellement le plus grand prize pool de l’histoire de l’esport.

La cagnotte de The International 10 a été financée par la vente d’articles en jeu dans Dota 2. 25% de tous les achats de The International 10 Battle Pass, de niveaux de Battle Pass et d’un certain nombre d’autres articles cosmétiques contribuent au prix. pool, ce qui lui permet d’atteindre des niveaux sans précédent.

Il reste encore quelques semaines sur la campagne de financement participatif, vous pouvez donc vous attendre à ce que ce nombre augmente encore, et dépassera probablement la barre des 35 millions de dollars avant la fin du Battle Pass. La cagnotte n’a cessé de croître au cours des dernières semaines et il n’y a aucune raison pour que cela s’arrête maintenant.

L’augmentation par rapport à l’année dernière a surpris certains, car The International 10 a été reporté à 2021 en raison de la pandémie. En règle générale, la campagne de financement participatif se déroule pendant le tournoi, ce qui donne généralement un bon coup de pouce au total dans les derniers jours, mais cette année, ce n’était évidemment pas possible.

Valve a publié une mise à jour plus tôt cette semaine expliquant qu’en raison de la pandémie en cours, le dota Pro Circuit et The International 10 sont actuellement reportés indéfiniment, sans date prévue de retour. L’espoir initial était que le dota Pro Circuit serait en mesure de revenir comme prévu cet automne, mais avec la pandémie toujours en cours, ce n’est clairement pas faisable.

Avec TI10 reporté indéfiniment, on ne sait pas comment cela fonctionnera avec The International 11 et son Battle Pass. Dota 2 les fans s’attendent à un Battle Pass chaque été pour The International, mais si TI10 ne se produit pas avant, il y a une chance qu’il n’y ait pas de Battle Pass l’année prochaine ou au moins un qui ajoute au prize pool.

Le nouveau prize pool record place The International 10 au sommet des plus grands tournois d’esports de tous les temps, les prochaines entrées étant également dominées par les tournois The International des années précédentes. le Fortnite World Cup est le seul véritable challenger de The International, avec 15 millions de dollars de prize pool pour les tournois solo et duos.

