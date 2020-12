L’intérieur du nouveau Nissan Qashqai promet plus d’espace, de qualité et de technologie

Si la première concernait une perturbation dans le segment C, en définissant une nouvelle jauge pour tous les autres à suivre, la nouvelle Nissan Qashqai, la troisième génération qui arrive en 2021, comme la seconde, consiste à faire évoluer et améliorer la recette qui en a fait un succès – le Qashqai est pour Nissan un peu comme la Golf pour Volkswagen.

Il y a quelques semaines, nous avons appris que le nouveau Qashqai poussera légèrement à l’extérieur, mais qu’il pèsera environ 60 kg de moins; et nous avons confirmé que le diesel ne fera pas partie de la gamme, mais il y aura des moteurs hybride doux 12 V et hybride (e-Power).

Alors que la date de lancement approche à grands pas, Nissan a de nouveau levé le voile sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle génération du multisegment à succès – plus de trois millions d’unités vendues en Europe depuis 2007 – cette fois en faisant connaître mieux l’intérieur.

Plus d’espace et de fonctionnalité

Comme nous l’avons vu il y a trois semaines, le nouveau Qashqai sera basé sur la plateforme CMF-C. La croissance des dimensions sera modeste pour la nouvelle génération, mais elle se reflétera positivement sur l’augmentation des quotas intérieurs.

A l’avant il y aura 28 mm de plus de largeur au niveau des épaules, tandis qu’à l’arrière il y aura l’espace pour les jambes à bénéficier de 22 mm, conséquence de l’augmentation de 20 mm de l’empattement. Cette augmentation se reflétera également dans l’accès aux sièges arrière, Nissan promettant qu’il sera plus large et plus facile.

Le coffre à bagages augmentera également considérablement, de plus de 74 litres, pour atteindre 504 litres – une valeur beaucoup plus compétitive dans le segment. L’augmentation résulte de la combinaison non seulement de la légère croissance des dimensions extérieures, mais aussi de la plate-forme qui a maintenant le plancher derrière plus bas. À la demande de «nombreuses familles», le nouveau Qashqai héritera de son prédécesseur la tablette divisée qui garantit une flexibilité accrue au coffre à bagages.

Il convient également de mentionner les sièges avant – ils pourront être chauffés et même avoir une fonction de massage -, qui auront des réglages plus larges: ils montent et descendent de 15 mm de plus qu’auparavant, ainsi qu’il y a encore 20 mm de réglage longitudinal.

Nissan annonce également un intérieur plus fonctionnel pour le nouveau Qashqai, même dans les moindres détails. Par exemple, le bouton de frein à main électronique et les commandes du siège avant chauffant ont été repositionnés. Et même les porte-gobelets n’ont pas été oubliés: ils sont désormais plus espacés et, lorsqu’ils sont occupés, ils n’interfèrent plus avec la manipulation de la boîte manuelle – 50% des Qashqai vendus sont à transmission manuelle.

Plus de qualité et de commodité

Nissan a constaté qu’il existe une tendance à réduction des effectifs (diminution de taille), non pas dans la taille de la mécanique, comme par le passé, mais dans les choix du marché, avec davantage de clients passant du segment D à C. Afin d’attirer ce type de clientèle, Nissan s’est efforcé d’augmenter la qualité des matériaux et de l’assemblage, ainsi que l’ajout d’équipements plus courants dans le segment ci-dessus. La transition, bien que descendante dans le positionnement, n’a pas à être dans le contenu ou la qualité.

C’est pourquoi on retrouve des équipements tels que les bancs de massage précités ou l’attention supplémentaire annoncée dans le choix des matériaux qui tapissent l’intérieur ou encore l’action de commandes physiques, plus solides et précises. Cela justifie également de changer l’éclairage intérieur pour un ton blanc plus relaxant et élégant que l’orange qui a marqué le Qashqai.

Le souci du détail est également porté au niveau des différents sons que l’on entend lors de l’utilisation de Qashqai, qu’il s’agisse d’alerte ou d’information (le bip et bangs). À cette fin, Nissan s’est tourné vers Bandai Namco – le célèbre producteur de jeux vidéo – pour créer une toute nouvelle gamme de sons qui devraient rendre l’expérience sonore plus claire et… agréable.

Plus de technologie et de connectivité

Enfin, un renforcement technologique substantiel ne pouvait manquer. Le nouveau Nissan Qashqai aura, pour la première fois, un affichage tête haute, avec 10 « . Il sera conçu directement sur le pare-brise et en couleur, et sera disponible à partir du niveau d’équipement N-Connecta. Le tableau de bord peut également être numérique pour la première fois (écran TFT 12 ″) et sera personnalisable – dans les versions d’accès, il aura un tableau de bord analogique.

Le nouveau système d’infodivertissement sera également accessible via un écran tactile de 9 ″ (il fait 7 ″ dans le modèle actuel) et apportera de nouvelles fonctionnalités. Nissan Connected Services sera également disponible dans la nouvelle génération.

Android Auto et Apple CarPlay seront disponibles, ce dernier pouvant être sans fil. Le sans fil est également le chargeur pour le téléphone intelligent qui promet d’être le plus puissant du segment, avec 15 W. Il y aura également plus de ports USB à l’intérieur du nouveau Qashqai, quatre au total (deux dans chaque rangée de sièges), et deux d’entre eux sont USB-C.

Plus cher

Moteurs hybride doux et hybrides, portes en aluminium, plus d’aides à la conduite, plus de technologie à bord, etc. – plus signifie plus … coût. Sans surprise, cela signifie que la nouvelle génération de Best-seller il sera également plus cher lorsqu’il nous parviendra en 2021.

Nissan n’a pas encore avancé dans les prix, mais, en revanche, avec la tendance croissante à adopter des modalités telles que le crédit-bail et la location, chez les particuliers, les bonnes valeurs résiduelles dont Qashqai sait qu’elles permettront des valeurs compétitives.