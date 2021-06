L’intelligence artificielle au service des hommes et des entreprises : appliquer l’innovation à partir de la connaissance

L’intelligence artificielle nous permet non seulement de reconnaître des images via une application mobile ou de fournir un comportement humain crédible à un personnage non jouable dans un jeu vidéo. Il suppose un domaine de recherche passionnant qui change les règles du jeu, tant dans les modèles économiques que dans la vie des gens.

Dans l’école ISDI, ils en tiennent compte et dans leur conception du programme, l’IA apparaît comme l’un des grands protagonistes. Cela le montreMarcelo Royán, expert ISDI dans ce domaine:

« La méthode d’enseignement ISDI permet à tout étudiant d’assimiler les études axées sur l’IA que nous enseignons. Dans les différents cours dans lesquels nous traitons du domaine, nous voyons d’abord les concepts techniques et de base nécessaires, puis traiter la discipline d’un point de vue commercial. Nous le faisons d’un point de vue pratique et basé sur l’expérience réelle des entreprises ».

Et il poursuit : « Dans le cas de l’intelligence artificielle, les étudiants apprennent en quoi les algorithmes d’IA diffèrent de la programmation traditionnelle, qu’est-ce que l’apprentissage automatique (ML), quels sont les domaines d’application des techniques d’IA, du Natural Language Processing, de la vision artificielle, des modèles prédictifs, robotique, en quoi consiste le processus de formation d’un modèle ML, quels services basés sur Cloud computing ils peuvent utiliser pour développer leur modèle d’IA, quelles questions éthiques doivent être prises en compte lors de l’approche des projets d’IA, etc ».

«La méthode d’enseignement ISDI permet à tout étudiant d’assimiler les études axées sur l’IA que nous enseignons […] Nous voyons d’abord les concepts techniques et de base nécessaires, puis traiter la discipline d’un point de vue commercial »

Ce dernier point évoqué par Royán ne doit pas être négligé. Surtout parce qu’en plus d’être au service des entreprises, L’IA est aussi une technologie capable de réorienter la vie d’une personne qui, jusqu’à ce moment, avait des habiletés motrices différentes.

La technologie au service de l’homme trouve dans le développement de prothèse l’un de ses principaux supports. Et l’évolution exponentielle dont bénéficie le domaine de l’intelligence artificielle est capable d’imiter, avec une précision croissante, le fonctionnement du cerveau humain.

Un cerveau qui doit évoluer vers un présent numérisé et qui promet, à l’avenir, des environnements de travail nouveaux et passionnants. C’est pourquoi l’ISDI digital management and business school souhaite former des professionnels pour faire face au changement vers une pleine transformation digitale et disposer des outils nécessaires, comme le Master Internet Business (MIB).

De l’Egypte à Ottobock : une évolution aux proportions incroyables

Si nous remontons dans l’histoire, nous serions obligés de revenir à l’Égypte ancienne pour localiser les premières prothèses. Plus précisément, deux orteils artificiels datant de 600 av.

L’un d’eux a été construit entièrement fait à la main: Quelque chose de similaire au carton a été utilisé, joint avec du lin et une substance extraite d’animaux, qui a servi d’adhésif et recouvert de plâtre. Composé de trois pièces jointes, deux en bois et une en cuir, selon une technique encore aujourd’hui difficilement reproductible.

Ces doigts n’ont pas été ajoutés aux momies pour qu’elles soient complètes à l’intérieur du sarcophage, mais avaient pour objectif final remplacer les membres naturels pour remplir leur fonction originelle.

Dans un saut dans le temps qui ravirait Kubrick et son immortel « A Space Odyssey », nous passons de l’Égypte au 21e siècle. Nous entrons dans une pièce et voyons des prothèses avancées d’une société allemande appelée Ottobock placées sur la table. De ce système rudimentaire de trous à celui qui est capable de imiter le mouvement de nos membres de manière naturelle. Uniquement des matériaux fabriqués par l’homme et un développement incroyable de l’intelligence artificielle.

Myo Plus : consacrez-vous à le visualiser

Nous approchons de la table de fortune et examinons de plus près la première prothèse en Europe avec détection de motif : Myo Plus. Ce nouveau système apprend des schémas de mouvement des muscles du moignon et les interprète correctement.

Imaginez un instant une personne à qui il manque un bras. Si cette personne veut prendre une bouteille d’eau, son cerveau envoie les ordres pour ladite action, même si la personne n’a pas de bras, puisqu’il reconnaît les concepts de « saisir » et de « main ». Ce mécanisme mental active les muscles restants dans le moignon résiduel.

Cette activation des muscles de l’avant-bras est identifiée par un modèle de mouvement attribué au Myo Plus, qui apprend à les interpréter et les reconnaît comme « saisissant avec la main ». Il y a huit électrodes qui, grâce à une application dédiée, apprennent une multitude d’actions différentes.

Le vrai défi posé par ce type de prothèse est la différence minime que l’on trouve entre, par exemple, les différentes poignées que nous pouvons faire au quotidien. Si nous sommes dans un supermarché et que nous voulons placer des fruits délicats dans le panier, la prise doit également être douce. Si nous voulons transporter un caddie, nous le ferons fermement et en toute sécurité.

Différentes prothèses, le même système de reconnaissance

Le patient peut configurer la détection de motif Myo Plus via son application mobile ou tablette. Et cette application est le véritable lien entre la personne et la machine : à travers l’écran, le patient peut visualiser les schémas de mouvement et adaptez-les à votre quotidien, vérifiez à tout moment quel geste la prothèse vient de détecter et vérifiez si elle s’ajuste à la réalité.

Le rôle de l’IA dans le développement commercial

Et nous revenons avec Marcelo Royán de l’ISDI, qui détaille jusqu’où vont les tentacules de l’IA. « L’IA se retrouve dans tous les domaines d’activité, de l’industrie aux services, en passant par l’hôtellerie et, bien sûr, tous les Logiciel. Voici quelques exemples : prédiction de la chaîne d’approvisionnement, surveillance préventive des machines, prédiction des besoins en Stock, la prévision de la demande, l’automatisation de l’Internet des objets (IoT) —par exemple dans les Smart Cities, la domotique ou la santé personnelle via vêtements-, la voiture autonome… ».

« En général, poursuit Royán, l’IA est le moteur des applications numériques utilisées dans tous les domaines de la consommation, de commerce électronique aux réseaux sociaux. Dans ce sens, la pandémie a accéléré la numérisation de la société et l’adoption de la consommation numérique et, par conséquent, l’application de l’IA à eux est plus large et aussi plus utilisée ».

« Il est prévisible que dans cinq ans l’IA sera capable d’écrire des textes complexes, de conduire une voiture autonome […], identifier n’importe qui dans les espaces publics et privés ou donner vie à des robots d’interaction de base »

Comme nous l’avons vu, le développement de la formation numérique est vital pour faire de la technologie plus que des machines au service de l’homme. Pour cette raison, la formation offerte par l’ISDI se révèle comme essentielle dans un présent numérisé et en constante évolution, comme le précise Royán.

« L’IA évolue à un rythme effréné, encore plus rapide que la technologie en général, et il est presque impossible de prévoir son évolution d’ici cinq ans. Cependant, il est prévisible que dans cinq ans l’IA sera capable d’écrire des textes complexes, de conduire une voiture autonome au niveau nécessaire pour en faire une réalité lorsque le reste des technologies – connectivité, IoT… – auront le évolution nécessaire, identifier toute personne dans les espaces publics et privés ou donner vie à des robots d’interaction de base ». Si vous ne voulez pas attendre cinq ans, avoir des connaissances comme celles enseignées par l’ISDI est présenté comme une opportunité.

Photos | Ottobock