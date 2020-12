LinkedIn prédit «  l’avenir du travail  » en 2021, selon 40% des professionnels indiens s’attendent à une augmentation des emplois

TechSamvad22 déc.2020 13:10:40 IST

Les données de fin d’année de LinkedIn montrent que 2 professionnels indiens sur 5 (40%) s’attendent à une augmentation du nombre de nouveaux emplois (contre 19% en avril), et 1 sur 2 (53%) s’attend à ce que leur entreprise fasse mieux dans le les 6 prochains mois, jusqu’en 2021. Les données de LinkedIn indiquent également que le nombre moyen d’heures d’apprentissage par mois sur LinkedIn Learning a été multiplié par 3 entre avril et décembre 2020, par rapport aux mois pré-Covid de janvier et février. 3 professionnels sur 5 (57%) disent qu’ils augmenteront leur temps consacré à l’apprentissage en ligne à l’avenir, selon les conclusions de LinkedIn en fin d’année.

En novembre 2020, 4 professionnels au chômage sur 5 (78%) se sentent stressés, et seulement 1 Indien sur 3 (32%) s’attend à ce que leurs revenus augmentent à l’approche de la nouvelle année. En cette période des Fêtes, 3 professionnels indiens sur 5 (61%) affirment qu’ils prendront moins de temps, tandis qu’environ 9 sur 10 (87%) déclarent qu’ils consacreront autant de temps ou plus à leur emploi principal cette fin d’année.

Parlant de l’année écoulée et de l’avenir du travail en 2021, Ashutosh Gupta, responsable pays France chez Linkedin, a déclaré: «L’année 2020 a été une année perturbatrice et 2021 nous aidera à relever des défis imprévus et à nous préparer à de nouvelles réalités. À l’avenir, l’France réinventera l’avenir du travail dans 5 domaines, en particulier le lieu de travail, les carrières, le recrutement, les affaires et les styles de leadership. En 2021, l’embauche axée sur les compétences sera une tendance charnière, le CHRO jouera un rôle essentiel, la collaboration virtuelle deviendra plus forte et l’apprentissage fera partie du travail de chacun. Chez LinkedIn, nous continuerons d’aider les professionnels à naviguer dans ces changements et nous resterons déterminés à aider les membres à se rapprocher des opportunités. »

Top 10 des prévisions sur l’avenir du travail pour 2021 selon LinkedIn.

1. Les anciens paradigmes de travail mourront

2. La technologie renforcera la collaboration et les communautés seront construites grâce à des logiciels

3. Les gens vont réinventer leur carrière et leur vie entière

4. L’apprentissage en ligne connaîtra une croissance continue et massive (et l’apprentissage fera partie du travail de chacun)

5. La curation et la personnalisation du contenu d’apprentissage seront une priorité

6. Le recrutement virtuel est là pour rester

7. Le CHRO (Chief Human Resources Officer) définira et dirigera le nouveau monde du travail

8. La vente virtuelle est la nouvelle règle accélérée; la vente en face à face est l’exception

9. La diversité, l’inclusion et l’appartenance commenceront par le haut

10. Un leadership centré sur les personnes est une opportunité et une obligation

