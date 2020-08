LinkedIn déploie des événements virtuels et des fonctionnalités de sondage, offrant aux marques de nouvelles opportunités d’engagement

La société affirme avoir accéléré sa feuille de route pour aider les entreprises à se connecter avec leurs communautés en ligne et à grande échelle.

Les responsables marketing et commerciaux B2B ont passé les quatre derniers mois à mettre en œuvre des pivots majeurs, car les réunions et les conférences en personne ont été annulées en raison de l’épidémie de COVID-19. Pour aider les entreprises à surmonter ces défis et à mieux se connecter avec le public sur la plateforme, LinkedIn a déployé deux nouveaux outils gratuits qui peuvent être mis en œuvre rapidement: des événements virtuels et une fonctionnalité «Créer un sondage».

Événements virtuels LinkedIn

Les nouveaux événements virtuels de LinkedIn combinent ses fonctionnalités LinkedIn Live et LinkedIn Events précédemment publiées. Les spécialistes du marketing peuvent désormais diffuser en direct un événement virtuel aux abonnés de la page de leur entreprise ou aux participants à l’événement. LinkedIn a également permis aux administrateurs de pages d’utiliser un groupe sélectionné d’outils de diffusion tiers pour diffuser des événements virtuels sur le site, notamment Restream, Wirecast, Streamyard et Socialive. (LinkedIn dit qu’il ajoutera d’autres applications de diffusion tierces dans les mois à venir.)

«Nous avons reconnu à quel point il était important de vous doter des outils dont vous avez besoin pour rassembler votre communauté professionnelle», écrit LinkedIn sur son blog Marketing Solutions. «C’est pourquoi nous avons accéléré notre feuille de route produit pour vous apporter une intégration plus étroite entre LinkedIn Events et LinkedIn Vivre.”

Exemple d’intégration plus étroite des événements LinkedIn et de LinkedIn Live

Une fois l’événement virtuel terminé, la vidéo peut être enregistrée dans l’onglet Vidéo sur la page LinkedIn de la marque, prolongeant ainsi la durée de conservation du contenu vidéo. John Mellor, directeur de la stratégie du système d’exploitation basé sur le cloud Domo, a déclaré que l’événement Domopalooza de son entreprise – qui attire généralement quelques milliers de clients en personne – avait cinq fois son taux de participation normal en utilisant la plate-forme d’événements virtuels de LinkedIn (PDF) .

«Nous avons ouvert l’événement virtuel et avons vu 9 000 pré-inscriptions et plus de 12 000 personnes regarder l’événement», a déclaré Mellor.

Sondages LinkedIn

La nouvelle option «Créer un sondage» est accessible dans la fenêtre de rédaction de l’article, permettant aux membres LinkedIn de recueillir des commentaires sur toute la plateforme. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser une question et de lister jusqu’à quatre choix de réponse, et le sondage peut rester actif de 24 heures à deux semaines. Alors qu’un sondage peut être partagé avec les connexions d’un membre ou n’importe qui sur le réseau LinkedIn, un avantage clé pour les spécialistes du marketing est la possibilité de cibler un sondage LinkedIn pour sélectionner des groupes.

“En ciblant des groupes spécifiques avec votre sondage, vous pouvez obtenir des informations encore plus pertinentes”, écrit LinkedIn. “Par exemple, si vous faites partie d’un groupe pour les spécialistes du marketing, vous pouvez poser des questions sur l’outil préféré du membre du groupe pour la gestion du marketing par e-mail.”

Exemple de sondage réalisé par Suzi Owen, directrice des communications d’entreprise, produits de consommation chez LinkedIn

Les résultats du sondage peuvent être consultés en temps réel, et la personne qui a publié le sondage pourra également voir qui a voté et comment elle a voté. Le propriétaire du sondage peut également envoyer un message directement à quelqu’un qui a voté à partir du sondage.

Les sondages LinkedIn sont disponibles sur mobile et ordinateur et se déploient progressivement depuis l’annonce du 12 mai.

