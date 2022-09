L’infâme Stranger Things House est sur le marché

L’un des lieux emblématiques de l’émission à succès de Netflix Choses étranges arrive maintenant sur le marché de l’immobilier. Un fan chanceux pourrait avoir l’opportunité d’acheter la maison Byers, appartenant à Will (Noah Schnapp), Joyce (Winona Ryder) et Jonathan (Charlie Heaton) dans la série. Dans le monde fictif de la série, la maison des Byers est située à Hawkins, Indiana. Dans la vraie vie, vous pouvez trouver la maison à Fayetteville, en Géorgie.





Sur Choses étranges, la maison de la famille Byers était une destination jusqu’à la toute fin de la saison 3, lorsqu’ils ont décidé de déménager en Californie. C’était le site de plusieurs moments clés qui se sont produits au cours de la première saison. Par exemple, il y a l’enlèvement de Will, qui a lancé toute l’intrigue de la série. Joyce apprend à communiquer avec Will en utilisant les lumières de Noël. Et le grand combat entre le Demogorgon (Mark Streger) contre Jonathan, Nancy Wheeler (Natalie Dyer) et Steve Harrington (Joe Keery).

Reposant sur 6 acres et possédant 1 846 pieds carrés de terrain, la maison a été mise en vente le lundi 19 septembre. Il est décrit comme étant parfait pour un Airbnb, une location à court terme ou une location personnelle pour quelqu’un qui souhaite l’assumer. La liste indique également que vous pourriez obtenir un « ÉNORME » retour sur investissement (ROI) avec le bon propriétaire.





La maison est vendue « TEL QUEL » sans divulgation du vendeur et est réservée aux « acheteurs SÉRIEUX ». Si vous souhaitez recevoir une visite de la maison, vous devez planifier une visite avec votre agent. Dans le cas où vous n’avez pas d’agent, vous devrez appeler l’agent inscripteur pour organiser une visite. Le prix d’inscription est de 300 000 €.

Le prix élevé d’une maison qui, selon l’annonce d’Exp Realty, a besoin d’une « réhabilitation complète » est justifié lorsque vous regardez les « objets de collection » immobiliers du passé. La vraie maison de La conjuration vendu plus d’un million. La maison originale de Nightmare on Elm Street s’est vendue 3,2 millions de dollars en 2021. Les filles d’or maison a été mise en vente à 2,999 millions de dollars. Les lieux emblématiques d’Hollywood ont toujours été des marchandises.

Il existe également un certain nombre de sites célèbres qui sont devenus de grandes destinations touristiques après avoir été utilisés dans les films ou séries télévisées préférés des gens. Comme la cage d’escalier du Bronx où Arthur Fleck (Joaquin Phoneix) a fait sa danse joyeuse dans DC’s Joker. Ou la cabane de Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Avengers : Fin de partie. La liste Airbnb pour ce dernier commence à 335 € par nuit, selon ComicBook.com.

Selon la liste, depuis la diffusion de l’émission, les fans ont voyagé partout presque quotidiennement pour passer et prendre une photo de l’endroit. Les anciens propriétaires ont finalement dû installer une barricade dans l’allée et un panneau « Propriété privée » afin d’empêcher les gens d’entrer. Les acheteurs potentiels doivent donc garder cela à l’esprit lorsqu’ils décident s’ils veulent vivre dans la maison.