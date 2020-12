Lindsay Lohan et 6 autres couvertures de Playboy de célébrités

En 2011, TMZ a confirmé que Lindsay Lohan prenait des photos de nu pour Playboy.

L’accord était en cours depuis des mois alors que Lohan aurait demandé 1 million de dollars pour la montrer à tout le monde, euh … des marchandises. Au moins, ça l’a mise à nouveau sous les projecteurs. Elle aurait gagné 750 000 € pour ses devoirs sans vêtements au palais Hugh Hefner.

Comme nous le savons tous, Hef aimait ses blondes. Lohan n’était pas la première bombe à apparaître sur ces célébrités Playboy couvertures.

Voici 6 autres femmes célèbres qui l’ont fait avant elle.

1. Marilyn Monroe

L’icône hollywoodienne Marilyn Monroe figurait dans le premier numéro de Playboy, à l’époque où Hefner n’était pas sûr qu’il y en aurait même un deuxième.

Monroe était sur la couverture en noir et blanc vêtue d’une robe, tandis que l’intérieur promettait des photos colorées de son nu. À l’époque, la star de cinéma a déclaré qu’elle avait désespérément besoin d’argent. Après avoir fait Playboy, cela a cessé d’être le cas.

2. Anna Nicole Smith

Cette beauté a posé pour Playboy en mai 1992 au sommet de sa carrière. Plus tard, elle a subi un sort étrangement similaire et tragique d’une overdose que la bombe blonde devant elle.

3. Pamela Anderson

Elle compte, on le jure! Indépendamment du fait qu’elle est apparue sur les lieux en 1990 en tant que brune, la Baywatch star a changé de couleur de cheveux et est apparue depuis sur 14 couvertures – la plupart des femmes de Hef.

La dernière fois qu’elle est apparue sur la couverture, c’était pour la dernière édition nue de Playboy en 2016, qui était un double numéro, et la dernière version nue du magazine.

4. Jenny McCarthy

Une bombe des années 90 également, Jenny McCarthy est sans doute la femme la plus drôle pour qui poser Playboy (et son corps a certainement aidé!).

Selon la rumeur, elle était le modèle préféré de Hef parce que, comme elle l’a révélé sur Oprah en septembre 2010, elle a réussi à choquer tout le monde lors de sa séance photo.

« Ils ont dit qu’ils n’avaient jamais vu personne d’aussi poilu que toi de toute leur vie! » A plaisanté Oprah.

5. Dorothy Stratten

La Playmate du mois d’août 1979 était Dorothy Stratten, une belle mannequin / actrice blonde du Canada. En 1980, elle a reçu le titre très convoité de Playmate of the Year.

Malheureusement, plus tard dans l’année, Stratten a été assassinée par son ex-mari, un homme dont Hugh Hefner lui-même l’avait encouragée à rester à l’écart.

6. Shannon Tweed

Vous avez peut-être entendu parler de Shannon Tweed depuis qu’elle a épousé son beau de 28 ans, Gene Simmons, et ils sont mariés depuis 9 ans maintenant.

Elle a tout perdu pour le numéro de novembre 1981 de Playboy, et elle nous a donné plein de conseils sur son émission de télé-réalité, Gene Simmons: Bijoux de famille.

Kali Lamparelli est une écrivaine et poète qui travaille quotidiennement pour l’entreprise familiale et crée de la poésie pendant ses temps morts. Elle a été publiée dans Gaslight Magazine, Boston Literary Magazine, Balancing the Tides et Connotations Press.