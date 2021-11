Lindsay Lohan est une héritière d’hôtel gâtée avec Amnesia dans le premier regard sur son film de Noël Netflix

Après avoir connu quelques revers de carrière, Lindsay Lohan est de retour dans les films, comme on peut le voir sur la première photo d’une comédie romantique de Noël sur Netflix. Le film, qui n’a pas encore de titre officiel, est une histoire d’amour qui se déroule pendant la saison des vacances avec Lohan aux côtés de Chord Overstreet. Il est sur le point de commencer à diffuser pendant la saison des vacances de l’année prochaine, et la première photo révèle Lohan rayonnant et entouré de lumières de Noël.

Par Variety, le film Netflix suit Lohan en tant qu' »héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui devient amnésique après un accident de ski et se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge col bleu (Overstreet) et de sa fille précoce dans les jours qui ont précédé jusqu’à Noël. » Avec Lohan et Overstreet, le casting comprend George Young, Jack Wagner et Olivia Perez. Janeen Damian (Une valse de Noël) réalise la comédie romantique de Lohan pour Netflix en utilisant un scénario co-écrit avec Michael Damian, Jeff Bonnett et Ron Oliver. Brad Kevoy de MPCA et Michael Damian de Riviera Films produisent. Certains fans ont qualifié le film d’arnaque Overboard.

Ancienne enfant star, la carrière d’actrice de Lindsay Lohan s’est considérablement ralentie à l’âge adulte, en partie à cause de ses problèmes personnels. Elle a fait plus d’efforts pour revenir sur les grands et les petits écrans ces dernières années, et bien qu’elle n’ait pas réussi avec son argumentaire à jouer le rôle d’Ariel dans la version live-action de La petite Sirène, elle a obtenu plus de travail dans le show business. En 2019, elle a joué dans la série télé-réalité de MTV Le club de plage de Lindsay Lohan, et la même année, elle a déclaré lors de l’émission spéciale du réveillon du Nouvel An de CNN qu’elle souhaitait « revenir à Ameriac et recommencer à filmer ».

Lohan a également eu un rôle principal dans le film d’horreur 2019 Parmi les ombres et a eu un rôle récurrent dans la série britannique Certificat médical en 2018. Cette année, sa voix a été entendue dans la série animée Le diable peut s’en soucier. Lohan jouera également avec Mickey Rourke dans le prochain thriller surnaturel Maudit, dans lequel elle incarnera une détective de police faisant équipe avec un célèbre psychiatre (Rourke) pour empêcher un patient psychiatrique en fuite de tuer un groupe de personnes retenues en otage dans une maison isolée.

L’actrice est également consciente que nous vivons à l’ère des suites et des reprises, et elle est prête à faire une suite à Méchantes filles si cette opportunité se présente. Parler avec David Spade sur la série comique du comédien Couvre-feu, Lohan a déclaré: « Je devrais probablement recommencer à faire des films à un moment donné. Je pense que je m’accrochais à Méchantes filles depuis très longtemps. Je voulais revenir avec un méchant filles 2. De travailler avec Tina Fey, et toute l’équipe à nouveau, et Mark Waters. C’était vraiment ce que je voulais. J’étais excité de faire ça. Mais tout est entre leurs mains, vraiment. Ce serait donc certainement une chose excitante. »

méchant filles 2 pourrait encore arriver, mais pour l’instant, les fans de Lohan peuvent la voir dans la prochaine comédie romantique. La comédie romantique de vacances sans titre de Lindsay Lohan fera ses débuts sur Netflix pendant la période des fêtes de 2022. Cette nouvelle nous vient de Variety.

