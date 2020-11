L’Inde abrite neuf des dix villes les plus polluées au monde, en passe de dépasser les objectifs d’émissions: rapport

Press Trust of India25 nov.2020 09:14:02 IST

L’Inde, qui abrite neuf des dix villes les plus polluées du monde, est en passe de dépasser les objectifs d’émissions de l’Accord de Paris de 2015 et il pourrait y avoir 401 milliards USD de dépenses en capital pour un avenir vert entre 2015 et 2030, selon un rapport. . Dans le rapport de mardi, Bank of America Securities a également déclaré qu’il y avait sept principaux moteurs du changement, notamment la réduction de la consommation de diesel, l’augmentation du gaz naturel et des énergies renouvelables, des normes d’émissions plus strictes, le nettoyage du Gange et une meilleure efficacité énergétique.

«Entre 2015 et 2030, l’Inde pourrait conduire 401 milliards USD de capex vers un avenir vert, gagner 106 GW d’économies d’énergie en adoptant les renouvellements et réduire le CO2 de 1,1 milliard de tonnes par an, l’aidant à dépasser l’Accord de Paris de 2015», indique le rapport. m’a dit. L’Inde est parmi les plus polluées au monde, en raison de la pollution de l’air / de l’eau et du bruit, a-t-il noté.

Selon une estimation de la Banque mondiale, il a perdu 8,5% de son PIB en 2013 à cause de la seule pollution atmosphérique. «La perception commune est que l’Inde n’en fait pas assez, mais nous considérons l’Accord de Paris de 2015 comme le point d’inflexion, où l’Inde s’est engagée à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de son PIB de 33 à 35% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

«Et les progrès réalisés jusqu’à présent suggèrent que l’Inde pourrait dépasser l’objectif et pourrait même augmenter ces objectifs au fil du temps. Cela aligne le pays sur les grandes économies mondiales, visant à être neutre en carbone d’ici 2050, comme les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l’UE et La Corée du Sud et la Chine d’ici 2060 “, indique le rapport. L’Inde est le troisième plus grand émetteur de CO2 / NOx et abrite neuf des 10 villes les plus polluées au monde, a-t-il noté.

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique signé en 2015, l’Inde s’est engagée à réduire l’intensité des émissions de GES (gaz à effet de serre) de son PIB de 33 à 35% et à augmenter la capacité de production d’électricité à partir de combustibles non fossiles à 40%, contre 28% en 2015 , ajouter un puits de carbone de 2,5 à 3 milliards de tonnes de CO2 par an en augmentant le couvert forestier, le tout d’ici 2030. Depuis, le pays a introduit des normes de contrôle de la pollution similaires à l’inflexion observée en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Chine dans les années 1950, 1970 et début des années 2000, respectivement.

Le pays est également le premier / le plus rapide à réduire la pollution, le rythme de la lutte contre la pollution étant désormais meilleur que la moyenne mondiale dans des domaines tels que le passage aux normes d’émission Euro 6 de Euro 4 en trois ans contre 5 à 10 ans que l’UE et la Chine. , Hong Kong et Singapour ont pris, selon le rapport. Sur le front des énergies renouvelables, le pays ajoute la plus grande capacité solaire au monde, a l’une des normes de pollution les plus strictes pour les groupes électrogènes et l’efficacité énergétique pour les climatiseurs.

“Tout cela, ainsi que la politique actuelle de respecter la plupart des normes de pollution sans dérogations / extensions, aideront l’Inde à atteindre la plupart des objectifs de Paris avant 2030”, indique le rapport. En outre, le rapport indique que sept thèmes sont en jeu alors que l’Inde mène sa guerre contre la pollution.

Ils comprennent “une réduction de l’utilisation du diesel pour les voitures / pompes / locomotives ferroviaires; la consommation de gaz naturel à 15% du mix énergétique d’ici 2030 contre 6% maintenant; 450 GW de capacité renouvelable d’ici 2030 contre 90 GW maintenant; des normes de pollution strictes pour les automobiles, électricité au charbon / énergie de secours; initiative propre du Ganga “. D’autres thèmes sont “l’amélioration de l’efficacité énergétique pour les lumières, les ventilateurs, les pompes, les biens de consommation durables, les centrales électriques, la mobilité, les emballages, la gestion des déchets; et jusqu’à plus de 110 entreprises se dirigeant vers zéro émission nette”, a-t-il ajouté.

Le rapport indique également que le thème de la pollution affectera jusqu’à 111 actions avec une capitalisation boursière cumulée de 1,3 billion USD.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂