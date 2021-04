L’Inde a un dossier et décide de tout fermer

Les nouvelles infections par le nouveau coronavirus indien ont atteint des niveaux records mercredi (14). Mumbai se prépare à un nouveau verrouillage à partir de minuit, mais des centaines de milliers de pèlerins arrivent toujours pour une fête religieuse dans le nord du pays.

L’Inde a signalé 184 372 cas au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé, portant le nombre total d’infections à 13,9 millions. Les décès ont augmenté de 1 027 à 172 085.

Après avoir signalé moins de 10000 cas par jour plus tôt cette année, l’Inde est devenue la plus durement touchée depuis le 2 avril. Le gouvernement attribue cette augmentation à une incapacité généralisée à se conformer aux restrictions de circulation et d’interaction sociale dans la population de 1,39 milliard d’habitants.

L’augmentation des cas survient à un moment où le plus grand État indien, le Maharashtra, l’épicentre de la deuxième vague nationale, est sur le point d’entrer dans un verrouillage complet, d’ici la fin avril, pour contenir la propagation du virus. L’État représente environ un quart du total des cas du pays.

Mumbai, la capitale commerciale indienne, était pleine d’acheteurs qui se sont approvisionnés avant l’entrée en vigueur du lock-out.

«Nous ne savons pas si nous serons en mesure d’installer nos tentes à partir de demain, nous demandons donc à nos clients de s’approvisionner autant que possible aujourd’hui», a déclaré Susheela, une vendeuse de légumes qui travaille dans la rue et n’utilise que le Prénom.

Il y avait de longues files d’attente devant de nombreuses épiceries. Ailleurs, les hôpitaux privés surchargés refusaient les patients, ce qui alourdissait le fardeau des établissements publics.

À Gujurat, un État occidental, un témoin a déclaré à . qu’il avait vu une longue file d’ambulances attendant devant l’hôpital civil d’Ahmedabad mercredi. Certains patients ont reçu des soins à l’intérieur des ambulances pendant qu’ils attendaient.

«Ma femme a reçu un diagnostic de covid-19 dimanche. Nous avons appelé une ambulance ce matin pour l’emmener à l’hôpital parce qu’elle avait du mal à respirer », a déclaré Becharbhai Waghela, qui accompagnait la femme, Shantaben, 61 ans.

Malgré la photo, des centaines de milliers d’hindous fervents se sont rassemblés mercredi pour se baigner dans le Gange, dans la ville septentrionale de Haridwar, troisième jour de baignade du festival Kumbh Mela d’une semaine.