L’Inde a interdit PUBG et ce clone local appelé FAU-G se développe à un rythme record

Lorsque l’Inde a interdit PUBG Mobile ainsi que de nombreuses applications et jeux nés en Chine, personne ne pensait sûrement qu’un clone local allait bientôt apparaître, appelé FAU-G, et qu’il s’agissait déjà d’un succès retentissant au rythme de 5 millions de téléchargements. Du quotidien!

Depuis quelques mois maintenant, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information L’Inde annonce l’interdiction de 118 applications développées en Chine, dont Tencent parmi les personnes soupçonnées de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde et donc élimination du marché indien à PUBG Mobile, l’un des jeux les plus réussis de ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, il semble que Les utilisateurs indiens n’ont pas eu à passer trop de temps sans bataille royale similaire à PUBG, un jeu si addictif que même Tencent a publié des outils pour vous aider à vous désengager, en tant que studio basé à Bangalore, nCore Games, a publié un titre avec une ressemblance raisonnable qui s’appelle quelque chose comme FAU-G, pour son acronyme Gardes intrépides et unis.

La surprise n’est en aucun cas qu’il soit apparu en Inde un clone de PUBG Mobile, il y en a déjà des dizaines sur la planète, mais comme c’est un titre né sur un marché aussi large que l’Inde, le jeu est devenu l’un des succès récents les plus importants de la plate-forme Android, du moins si l’on regarde leur nombre croissant.

En fait, comme le rapportent 91mobiles ces jours-ci, il semble que FAU-G était déjà un succès médiatique en Inde bien avant son lancementcar il avait été ouvertement promu comme une alternative locale à PUBG Mobile.

Avec ces informations d’identification, le succès était assuré et il n’est pas surprenant que lors de son premier jour dans le Google Play Store, FAU-G a réussi à ajouter plus de 5 millions de téléchargements uniques, avec également des notes très positives.

Quoi qu’il en soit, vous devez être prudent avec ces 4,1 étoiles sur 5, car ils semblent assez gonflés par rapport à ce que propose nCore Games pour l’instant, puisque tout semble indiquer que le développement, et surtout les dates engagées, ont été un peu gros pour le studio indien, qui a sorti le jeu avec pratiquement aucun contenu et avec quelques erreurs incompréhensibles.

Selon les premiers qui ont pu le prouver, FAU-G propose à son lancement un mode campagne unique mais également très court, seulement environ trois heures, toujours non armé et avec un combat au corps à corps limité que vous pouvez échapper en vous promenant simplement sur la carte.

Et c’est que les choses sont soit bien faites, soit rapidement, et dans ce cas nCore a priorisé la vitesse en publiant un jeu plutôt décevant. En réalité, modes de combat Deatchmatch, Bataille royale et Équipes 5v5 sont encore en développement et ils arriveront plus tard, sans délais annoncés.

Alors FAU-G, le mobile indien PUBG, ne peut pas encore être considéré comme un remplacement de PUBG, mais probablement le travail de nCore se concrétisera avec une partie positive qu’il faut souligner, à savoir que les micropaiements au sein du jeu n’interfèrent pas dans la dynamique mais uniquement dans la cosmétique, pouvoir avancer sans problèmes totalement gratuit pour toute la campagne … Nous devrons les suivre, mais mieux dans quelques mois!

