L’incroyable condo luxueux acheté par Gal Gadot

Gal Gadot Elle a une longue carrière qui l’a placée parmi les meilleures actrices du monde à l’âge de 35 ans. Parce que le talent vaut de l’argent, l’Israélien a été nommé le troisième artiste le mieux payé de 2020 par Forbes avec un revenu de 31,5 millions de dollars. Avec ses gains, il ne lésine pas sur les dépenses et au cours des dernières heures, il a acheté un luxueux condo en bord de mer à Malibu. Revoyez les photos!

Tel que rapporté par Variety, la Wonder Woman of the DC Universe a acquis un complexe de 181 mètres carrés, 2 chambres et 3 salles de bain pour pas moins de cinq millions de dollars. La vente a été réalisée par le philanthrope thaïlandais Bui Simon, qui avait acquis la propriété en 1994.

Pourquoi est-ce si cher? Les détails du bâtiment le caractérisent comme un endroit très sûr et privé pour une célébrité comme Gadot. Il fait partie d’une communauté fermée dans l’un des meilleurs quartiers de Malibu en Californie. Il y a trois autres unités similaires dans le complexe, et aucune n’est occupée par des célébrités.

Gal Gadot n’est pas seulement une actrice mais aussi une productrice et mannequin (Getty)



L’actrice a également deux autres maisons avec son mari Yaron Varsano: il en a un en Israël et un second en HHollywood Hills évalué à 5,6 millions de dollars. Cette dernière propriété a été achetée il y a quatre ans et comprend également une atmosphère calme pour la star de cinéma.

Combien Gal Gadot a-t-il facturé pour Wonder Woman 1984?

Devant le succès du premier film de 2017, Gadot a frappé un gros problème avec la production du film et a augmenté son salaire 33 fois. Selon Vanity Fair, a gagné 10 millions de dollars pour le film réalisé par Patty Jenkins. Dans le précédent, il n’avait reçu que 300 000 alors que la collection était de 800 millions.

Photos du luxueux condo acheté par Gal Gadot

