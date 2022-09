Lin-Manuel Miranda dit que Halle Bailey est « parfaite » pour La Petite Sirène, les haineux peuvent « rester fous »

Le prochain remake de Disney La petite Sirène a de nombreux fans ravis de voir la réinvention en direct d’Ariel jouée par Halle Bailey. Cela peut être particulièrement vrai pour les jeunes enfants noirs, comme le montrent les vidéos virales d’enfants très excités de voir la nouvelle version de Bailey sur le personnage dans le teaser récemment publié. Mais tout le monde n’est pas ravi du casting, estimant que la couleur de peau d’Ariel n’aurait pas dû changer avec sa transition de l’animation à l’action réelle. Certains ont critiqué le casting sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #NotMyAriel.

Lin-Manuel Miranda, qui a été producteur et co-écrit quatre nouvelles chansons avec Alan Menken, ne se porte pas garant des plaintes concernant le casting. En tant que personne impliquée dans le film qui a vu Bailey dans le rôle, Miranda n’est pas du tout d’accord avec l’idée qu’elle n’était pas le meilleur choix qu’ils auraient pu faire pour le remake. Par Variété, Miranda parlait de la situation lors de la conférence L’Attitude à San Diego, et il l’a comparée au casting de Brandy dans une action en direct Cendrillon Téléfilm sorti en 1997.

« Je suis assez vieux pour me souvenir que cela a changé la donne pour ma génération. Et Rob Marshall en était le chorégraphe et est maintenant le réalisateur du film. Je suis vraiment ravi de cette symétrie.