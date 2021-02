L’imprimante de poche Xiaomi que vous devez acheter n’a pas besoin d’encre!

Il y a de nombreuses occasions où nous aimons tous faire imprimer nos photos, soit parce qu’elles sont importantes pour nous, soit parce qu’elles symbolisent des moments que nous voulons garder à portée de main. Cependant, même si nous avons une grosse imprimante, il est vrai que parfois il semble difficile de le faire.

Et c’est là qu’interviennent les imprimantes de poche, qui ont une taille réduite, idéale pour imprimer nos photos et autres documents, mais sans avoir à investir une fortune pour cela. Et aujourd’hui nous allons vous parler de Imprimante de poche Xiaomi, un bon modèle, joli et pas cher qui n’a pas besoin d’encre non plus, jetons un coup d’œil!

C’est l’imprimante de poche Xiaomi qui n’a pas besoin d’encre pour fonctionner

L’une des choses les plus fastidieuses lors de l’utilisation d’une imprimante conventionnelle est la maintenance à effectuer. Et bien que ces imprimantes de poche ne soient pas comparables aux imprimantes de taille conventionnelle, il est vrai que si vous souhaitez donner une utilisation occasionnelle et ciblée aux photographies, une imprimante de poche est la meilleure option, Et ce modèle Xiaomi, pour son rapport qualité-prix, en vaut peut-être la peine.

La première chose que vous devez savoir est que l’imprimante de poche Xiaomi n’utilise pas d’encre, il utilise la technologie ZINK Zero Ink pour imprimer des photos sans avoir besoin de cartouches, et cela, en premier lieu, vous fera économiser de l’argent lors de l’impression de vos photos.

Cette imprimante se connecte via Bluetooth à votre smartphone, et à partir de là, à l’aide de l’application Xiaomi, vous pouvez envoyer des photos ou même des notes à imprimer, ce qui sera fait à un Résolution 313 × 400 dpi, et dans une taille de 50x76mm, une taille compacte, gardez cela à l’esprit.

L’imprimante portable Xiaomi prend en charge plusieurs utilisateurs en même temps, ne nécessite pas de WiFi ni de cartouches d’encre, et est assez facile à utiliser, idéale pour vous emmener en voyage ou avec votre groupe d’amis. Bien que, oui, comme vous pouvez l’imaginer, il faut du papier pour fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, car les pièces de rechange de celui-ci sont très faciles à changer, et vous pouvez acheter des pièces de rechange à un prix des plus compétents. Sa batterie est de 500 mah, et vous pouvez la recharger pour l’utiliser sans câbles à l’endroit que vous voulez.

Personnellement, je considère cette imprimante comme l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire, car elle vous fera immortaliser vos souvenirs quand vous le souhaitez, de manière confortable, simple, et sans avoir à transférer vos photos sur l’ordinateur pour les imprimer dépuis là. De plus, vous n’aurez besoin que de papier et des photos de votre mobile pour le faire fonctionner.

