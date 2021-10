Limp Bizkit dévoile la sortie de son nouvel album studio

Acclamé par certains, désavoué par beaucoup d’autres, Limp Bizkit a réussi à devenir une véritable référence dans le genre rap metal, ainsi la sortie d’un nouvel album studio est très attendue par leurs fans depuis 2011, année où le groupe a présenté à le public « Cobra d’or ».

Après que le chanteur Fred Durst et compagnie ont fait quelques insinuations sur l’arrivée imminente d’un nouvel album studio, leurs fans n’auront plus à attendre, puisque le groupe a annoncé sur leurs réseaux sociaux que cet Halloween (dimanche 31 octobre), un nouveau L’album intitulé « Still Sucks » sera enfin disponible.

Après avoir présenté cette semaine un petit aperçu de la pochette de l’album, les membres de Limp Bizkit ont enfin dévoilé l’art complet de ce nouvel album, confirmant son arrivée cet Halloween, comptant comme premier single « Dad Vibes », une chanson qui a été présentée pour la première fois dans l’édition 2021 du festival Lollapalooza.

Il s’agit du single le plus récent que les vétérans du nu metal ont présenté à leurs fans depuis qu’ils ont présenté « Endless Slaughter » en 2014, un single qui, malgré le manque de confirmations, ferait partie de leur nouvel album. était connu sous le titre « Stampede Of The Disco Elephants ».

En juin dernier, le guitariste Wes Borland avait anticipé de nouveaux détails sur l’album lors d’une participation au podcast « Drinks With Johnny » de Johnny Christ, bassiste du groupe Avenged Sevenfold. Borland a blâmé le chanteur Fred Durst pour la sortie tardive de l’album parce que le chanteur n’était pas satisfait de son travail, qui a été joué sept fois avec différents studios.

