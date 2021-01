L’immunité collective contre le COVID-19 est peu probable en 2021 malgré le déploiement du vaccin dans plusieurs pays: OMS

Les scientifiques estiment qu’un taux de vaccination d’environ 70% est nécessaire pour l’immunité collective, où des populations entières sont protégées contre une infection

Genève: Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé a averti que même si de nombreux pays commencent à déployer des programmes de vaccination pour arrêter le COVID-19 , l’immunité collective est hautement improbable cette année.

Lors d’une conférence de presse lundi, le Dr Soumya Swaminathan a déclaré que les pays étaient critiques et que leurs populations maintenaient une distance sociale stricte et d’autres mesures de contrôle des épidémies dans un avenir prévisible. Ces dernières semaines, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, Israël, les Pays-Bas et d’autres ont commencé à vacciner des millions de leurs citoyens contre le coronavirus .

« Même si les vaccins commencent à protéger les plus vulnérables, nous n’atteindrons aucun niveau d’immunité de la population ou d’immunité collective en 2021 », a déclaré Swaminathan. « Même si cela se produit dans quelques poches, dans quelques pays, cela ne protégera pas les gens à travers le monde. »

Les scientifiques estiment généralement qu’un taux de vaccination d’environ 70% est nécessaire pour l’immunité collective, où des populations entières sont protégées contre une maladie. Mais certains craignent que la nature extrêmement infectieuse du COVID-19 pourrait exiger un seuil nettement plus élevé.

Le Dr Bruce Aylward, conseiller du directeur général de l’OMS, a déclaré que l’agence de santé des Nations Unies espérait le coronavirus les vaccinations pourraient commencer plus tard ce mois-ci ou en février dans certains des pays les plus pauvres du monde, appelant la communauté mondiale à faire davantage pour garantir que tous les pays aient accès aux vaccins.

« Nous ne pouvons pas le faire seuls », a déclaré Aylward, affirmant que l’OMS avait besoin de la coopération des fabricants de vaccins en particulier pour commencer à vacciner les populations vulnérables. Aylward a déclaré que l’OMS visait à avoir « un plan de déploiement » détaillant quels pays en développement pourraient commencer à recevoir des vaccins le mois prochain.

Pourtant, la majorité des COVID-19 dans le monde l’approvisionnement en vaccins a déjà été acheté par les pays riches. L’initiative soutenue par l’ONU connue sous le nom de COVAX, qui vise à fournir des vaccins aux pays en développement, manque de vaccins, d’argent et d’aide logistique alors que les pays donateurs se démènent pour protéger leurs propres citoyens, en particulier à la suite du COVID-19 nouvellement détecté. variantes en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, que de nombreux responsables accusent d’avoir augmenté la propagation.

L’OMS, cependant, a déclaré que la plupart des pics récents de transmission étaient dus à « l’augmentation du brassage des personnes » plutôt qu’aux nouvelles variantes.

Responsable technique de l’OMS sur le COVID-19 , Maria Van Kerkhove, a déclaré que le pic de cas dans de nombreux pays a été détecté avant que les nouvelles variantes ne soient identifiées. Van Kerkhove a noté que pendant l’été, COVID-19 les cas étaient réduits à un seul chiffre dans la plupart des pays d’Europe.

«Nous avons perdu la bataille parce que nous avons changé nos schémas de mixage au cours de l’été, à l’automne et en particulier autour de Noël et du nouvel an», a-t-elle déclaré, expliquant que de nombreuses personnes avaient de multiples contacts avec leur famille et leurs amis pendant les vacances. « Cela a eu un impact direct sur la croissance exponentielle que vous avez vue dans de nombreux pays », a-t-elle déclaré, qualifiant l’augmentation du nombre de cas dans certains endroits de « verticale ».

Le Dr Michael Ryan, chef des urgences de l’OMS, a déclaré que, même s’il existe des preuves, des variantes pourraient accélérer la propagation du COVID-19 , « il n’y a aucune preuve que les variantes entraînent un élément de gravité ». Il a déclaré que les variantes ne devraient pas modifier les stratégies des pays pour contrôler les épidémies.

« Cela ne change pas ce que vous faites, mais cela donne au virus une nouvelle énergie », a déclaré Ryan.

