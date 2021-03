L’immense navire coincé dans le canal de Suez est visible depuis l’espace (photos satellites)

Un gros plan relatif du porte-conteneurs Ever Given coincé dans le canal de Suez, capturé par l’un des cubesats de Planet’s Dove le 24 mars 2021. (Crédit d’image: Planet Labs, Inc.)

La situation embarrassante et gênante d’un énorme porte-conteneurs est visible de l’espace.

Observation de la Terre minuscule Satellites Dove exploité par la société basée à San Francisco, Planet, a repéré le cargo géant qui bloque le canal de Suez en Égypte, ainsi que les embouteillages causés par la situation difficile de l’énorme navire.

Le navire de 1 300 pieds de long (400 mètres), appelé Ever Given, s’est échoué en traversant le canal mardi matin (23 mars). Il est maintenant logé latéralement à travers la Suez, empêchant d’autres navires d’entrer ou de suivre cette route commerciale très fréquentée qui relie la Méditerranée et la mer Rouge.

Cette photo, prise par l’un des cubesats d’imagerie de Planet’s Dove Earth le 25 mars, montre le porte-conteneurs Ever Given coincé dans le canal de Suez (en haut à gauche) et la file d’attente de navires attendant d’entrer dans le canal depuis la mer Rouge. (Crédit d’image: Planet Labs, Inc.)

Les équipes de dragage, les opérateurs de sauvetage et d’autres membres du personnel travaillent dur pour libérer l’Ever Given, mais il faudra peut-être des semaines pour rouvrir le canal au trafic maritime, a rapporté NPR jeudi 25 mars.

Planet a réussi à donner au monde une vue d’ensemble du désordre maritime avec sa flotte de colombes, de la taille d’une boîte à chaussures. cubesats capables de résoudre des entités aussi petites que 3 mètres de large à la surface de la Terre.

L’imagerie Dove capturée mercredi 24 mars fournit un gros plan relatif de l’Ever Given échoué, par exemple. Et des photos plus larges prises jeudi montrent le navire embourbé et une file de cargos, qui attendent d’entrer dans le canal bloqué depuis la mer Rouge.

Plus de 350 satellites Planet ont atteint l’orbite à ce jour, et plus de 150 sont opérationnels pour le moment. Ce nombre fluctue souvent, car l’entreprise lance régulièrement de nouvelles versions de ses yeux dans le ciel et désorbite des modèles plus anciens.

La grande majorité des engins en orbite de Planet appartiennent à la famille Dove, bien que la société exploite également une petite constellation de satellites SkySat plus grands et plus nets. La société vend les images capturées par ces engins spatiaux à divers clients, mais publie également régulièrement des photos gratuitement, en particulier celles qui sont dans l’intérêt public.

Planet a mis à disposition gratuitement des images qui peuvent informer la réponse aux tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, par exemple. La société a également publié des images qui ont capturé le suite des attaques de missiles iraniens contre des bases militaires irakiennes en janvier 2020.