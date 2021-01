L’image grandeur nature d’un cochon sauvage est la plus ancienne peinture rupestre au monde d’il y a 45000 ans

15 janv.2021 19:05:15 IST

Les archéologues ont découvert la plus ancienne peinture rupestre connue au monde: une image grandeur nature d’un cochon sauvage qui a été réalisée il y a au moins 45 500 ans en Indonésie. Le constat décrit dans le journal Progrès scientifiques mercredi fournit la première preuve de l’établissement humain de la région. Le co-auteur Maxime Aubert de l’Université Griffith d’Australie a déclaré AFP il a été retrouvé sur l’île de Sulawesi en 2017 par le doctorant Basran Burhan, dans le cadre d’enquêtes menées par l’équipe auprès des autorités indonésiennes. La grotte Leang Tedongnge est située dans une vallée isolée entourée de falaises calcaires abruptes, à environ une heure de marche de la route la plus proche.

Il n’est accessible que pendant la saison sèche en raison des inondations pendant la saison des pluies – et des membres de la communauté isolée de Bugis ont déclaré à l’équipe qu’il n’avait jamais été vu auparavant par les Occidentaux.

Mesurant 136 par 54 centimètres (53 par 21 pouces), le cochon verruqueux de Sulawesi a été peint avec un pigment ocre rouge foncé et a une courte crête de poils dressés, ainsi qu’une paire de verrues faciales en forme de corne caractéristiques des mâles adultes de l’espèce.

Il y a deux empreintes de mains au-dessus de l’arrière-train du cochon, et il semble faire face à deux autres cochons qui ne sont que partiellement conservés, dans le cadre d’une scène narrative.

« Le cochon semble observer un combat ou une interaction sociale entre deux autres porcs verruqueux », a déclaré le co-auteur Adam Brumm.

Les humains ont chassé les porcs verruqueux de Sulawesi pendant des dizaines de milliers d’années, et ils sont une caractéristique clé des œuvres d’art préhistoriques de la région, en particulier pendant la période glaciaire.

– Migration humaine précoce –

Aubert, un spécialiste de la datation, a identifié un gisement de calcite qui s’était formé au-dessus du tableau, puis a utilisé la datation isotopique de la série Uranium pour dire avec confiance que le gisement avait 45 500 ans.

Cela rend la peinture au moins de cet âge, « mais elle pourrait être beaucoup plus ancienne parce que la datation que nous utilisons ne date que la calcite dessus », a-t-il expliqué.

« Les gens qui l’ont fait étaient totalement modernes, ils étaient comme nous, ils avaient toutes les capacités et les outils pour faire n’importe quelle peinture qu’ils aimaient », at-il ajouté.

La peinture d’art rupestre datée la plus ancienne a été trouvée par la même équipe à Sulawesi. Il représentait un groupe de figures mi-humaines, mi-animales chassant des mammifères, et était âgé d’au moins 43 900 ans.

Les peintures rupestres comme celles-ci aident également à combler les lacunes dans notre compréhension des premières migrations humaines.

On sait que les gens sont arrivés en Australie il y a 65 000 ans, mais ils auraient probablement dû traverser les îles d’Indonésie, connues sous le nom de «Wallacea».

Ce site représente maintenant la plus ancienne preuve d’humains à Wallacea, mais on espère que de nouvelles recherches aideront à montrer que les gens se trouvaient dans la région beaucoup plus tôt, ce qui résoudrait le casse-tête de la colonisation australienne.

L’équipe pense que l’œuvre d’art a été réalisée par Homo sapiens, par opposition à des espèces humaines aujourd’hui disparues comme les Denisovans, mais ne peut pas le dire avec certitude.

Pour faire des empreintes de mains, les artistes auraient dû placer leurs mains sur une surface puis cracher des pigments dessus, et l’équipe espère essayer d’extraire des échantillons d’ADN de la salive résiduelle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂