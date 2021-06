Lil Yachty dit qu’il a écouté 2Pac et Biggie pendant « environ 30 secondes » après la controverse

Lil Yachty a parlé des commentaires controversés qu’il a faits à propos de Biggie et 2Pac en 2016, avoir appris de l’expérience bet enfin aller écouter leur musique… Eh bien, fou ‘environ 30 secondes’.

Il y a quelques années, le rappeur frappé titres lorsque il a dit Biggie et 2Pac – qui auraient eu 50 ans aujourd’hui – ont été surestimés.

Mais alors que beaucoup de gens pourraient saisir l’occasion pour rafraîchir leur histoire hip hop, il semblerait que Lil Yachty n’ait pas trop dormi à cause du contrecoup, il n’a pas non plus perdre trop de temps à se familiariser avec leur musique pour voir de quoi il s’agissait.