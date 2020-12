Lil Yachty a peut-être une nouvelle amie et obtient le soutien de Yung Miami

On ne sait pas s’il sort avec le créateur de mode, mais le rappeur a récemment publié une photo qui a fait trembler les langues.

Nous sommes au cœur de l’hiver, ce qui signifie que la saison des menottes est à nos portes. De nombreux artistes se sont manifestés pour montrer leurs proches pendant cette saison des vacances, y compris Romeo Miller qui a récemment révélé qu’il avait une romance naissante avec Drew Sangster. Lil Yachty semble également avoir une nouvelle amie, voyant que le rappeur Quality Control a récemment mis en ligne une photo qui le montrait se rapprocher d’un créateur de mode nommé Selangie.

Instagram « C’est ussssss », a écrit Lil Yachty dans la légende de sa photo de lui et Selangie prenant un selfie dans la salle de bain. La paire est emmitouflée de la tête aux pieds dans de la fourrure et des vêtements d’hiver, et un rapide coup d’œil sur Instagram de Selangie montre exactement dans quoi la paire s’est peut-être engagée. Elle a partagé une série d’images suggérant qu’elle profitait de vacances de luxe dans un endroit privé en haut des montagnes enneigées. Selangie a même laissé tomber des photos de maillot de bain alors qu’elle posait et enregistrait des vidéos dans un jacuzzi. Yachty ni Selangie n’ont fourni aucun détail concernant leur romance supposée, mais ils ont obtenu le soutien de l’un des amis proches de Yachty. La star de City Girls, Yung Miami, n’a pas pu s’empêcher de glisser dans les commentaires de Yachty où elle a déposé deux emojis yeux de cœur. Découvrez ci-dessous quelques articles de Selangie.