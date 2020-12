Lil Wayne apprécie le temps passé seul dans un manoir spacieux dans le visuel « Something Different »

Weezy laisse tomber les barres sur le beat « Laugh Now Cry Later » de Drake et Lil Durk pour son morceau « No Ceilings 3 ».



Pas de plafond 3 continue de faire des vagues alors que Lil Wayne livre le visuel à « Something Different ». Sur la mixtape convoitée, Weezy crache des barres sur des rythmes familiers et préférés des fans, notamment « Laugh Now Cry Later » de Drake et Lil Durk. Dans son dernier clip, Wayne vole en solo alors qu’il se promène dans sa maison de luxe située au sommet des collines. C’est un espace somptueux que l’on s’attendrait à ce que Wayne occupe et il semble qu’il passe du temps seul – c’est-à-dire à part le vidéaste et la jeune femme qui l’accueille nu à la fin du clip.

La dernière mixtape de Weezy a fait parler d’elle dans l’industrie, surtout après que les fans ont entendu son fils Kam Carter cracher quelques mesures sur son propre morceau, « Kam ». Maman Lauren London n’a pas pu contenir sa fierté lorsqu’elle a partagé une photo de l’enfant de 11 ans dans le studio ressemblant à son père. Nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup plus à venir des enfants Carter, mais en attendant, regardez Weezy afficher sa vie de luxe dans le visuel de « Something Different ».

Assurez-vous de consulter notre article sur la mixtape: Lil Wayne « No Ceilings 3 » Paroles: Sexe, drogues, alcool et violence