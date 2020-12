Lil Wayne a vendu ses maîtres pour plus de 100 millions de dollars: découvrez ce que Bob Dylan et Taylor Swift ont obtenu

Dans le procès de 20 millions de dollars, l’ex-avocat et directeur de Lil Wayne, Ronald Sweeney, vient de frapper Tunechi avec une assez grande nouvelle sur le catalogue de Lil Wayne.

Selon le procès, Wayne a vendu ses maîtres à Universal pour un peu au nord de 100 millions de dollars en juin.

Cela ferait de Wayne la troisième grande star à vendre ses maîtres depuis l’été

Taylor Swift a fait vieillir ses maîtres deux fois – et les deux fois contre sa volonté. La première fois, en 2019, Scooter Bruan a payé plus de 300 millions de dollars pour son catalogue jusqu’en 2017. Réputation. En novembre, Bruan a transféré les maîtres de Swift à Shamrock Holdings, le fonds d’investissement de la famille Disney, pour un montant estimé à 450 millions de dollars.

Plus tôt ce mois-ci, la légende de la musique Bob Dylan a vendu ses maîtres pour 300 millions de dollars, également à Universal.

Ni Swift ni les maîtres vendus de Dylan n’incluent leur travail futur et Swift a promis publiquement de réenregistrer tout le matériel qu’elle ne possède plus et de réduire la valeur de ses maîtres originaux.

On ne sait pas si l’accord de 100 millions de dollars de Wayne avec Universal inclut sa production future.

Pensez-vous que Weezy a fait une bonne affaire étant donné ce qui a été payé pour les catalogues de Dylan et Swift?