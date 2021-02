Un diamant rose ??? Dans son front ??? POURQUOI!

Croyez-le ou non, le rappeur Lil Uzi Vert a fait l’impensable et s’est fait implanter un diamant rose dans la tête. Dans les mots de Cardi B: « Quelle était la raison!?!? »

Mercredi (3 février), Uzi a révélé le rocher géant, qui se trouve au milieu de son front. Le diamant naturel de près de 11 carats (ce qui signifie qu’il n’a pas été cultivé en laboratoire) provient des joailliers célèbres Eliantte & Co. et a coûté 24 millions de dollars. Le rappeur le paie par tranches depuis quatre ans.

Il a tweeté: « Cela fait des années que je paie pour un diamant rose naturel d’Elliot. Celui-ci coûte tellement cher que je le paie depuis 2017. C’était la première fois que je voyais un vrai diamant rose naturel. M est sur mon visage. » Uzi a également ajouté que le diamant valait plus que sa flotte de voitures de luxe, y compris une Bugatti, et sa maison réunies. Ouf.

Lil Uzi Vert s’est fait implanter un diamant de 24 millions de dollars dans son front et les mèmes sont sauvages. Photo: @eliantte via Instagram, Marvel Studios

Hum, il y a tellement de questions ici. Comment va-t-il laver son visage? Et si quelqu’un le vole? Et si ça attrape quelque chose? Et surtout, pourquoi !?

Comme vous pouvez l’imaginer, Internet a eu une journée sur le terrain absolue avec le nouveau casque en diamant d’Uzi et les mèmes ont commencé à arriver.

lil uzi nouveaux lyircs: diamant dans ma tête,

diamant dans ma tête,

j’ai un gel du cerveau – joskue (@simpoftheyear) 3 février 2021

Tête d’Uzi d’une valeur de 24 millions de dollars ??? j’ai besoin de ça – Teddi (@moco_teddi) 3 février 2021

Maintenant, avoir un diamant massif placé dans votre front n’est pas sans défis. Après les mèmes, Lil Uzi a montré une photo de son nouveau piercing au diamant qui coulait de sang. Il a également révélé que si le diamant n’était pas retiré correctement, il pourrait mourir. Il a tweeté: « Si je ne comprends pas, je pourrais mourir de la bonne façon … non sérieusement. » Heureusement, Uzi a mis en ligne une vidéo peu de temps après avoir confirmé qu’il était bel et bien vivant.



Tweet de Lil Uzi Vert. Photo: @LILUZIVERT via Twitter

JE-

.

