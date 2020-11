Lil Nas X reprend l’atelier futuriste du Père Noël dans le visuel « Holiday »

Avec tout ce que le monde a enduré cette année, l’engouement de la « Old Town Road » se sent comme si c’était dans un passé lointain. Lil Nas X est devenu célèbre après que Billy Ray Cyrus ait sauté sur le remix de son single viral, et bientôt, toute l’industrie de la musique a changé à cause d’un artiste relativement inconnu et d’une légende de la musique country. Suite à sa catapulte dans la célébrité, Lil Nas X a laissé tomber son EP sept mais les fans attendent toujours sa nouvelle d’un album studio complet. En attendant, le rappeur est revenu avec un autre single pour inaugurer les mois d’hiver alors qu’il livrait « Holiday » le vendredi 13 novembre.

Le morceau est accompagné d’un visuel qui montre Nas X dans une version futuriste de Santa’s Workshop. Tay Keith et Take a Daytrip sont en charge de la production de « Holiday », une piste où Lil Nas X laisse tomber des barres sur son ascension et comment il ne prévoit d’aller nulle part – et même s’il a fait « flop », c’est encore mieux que les meilleurs des autres artistes. Diffusez « Holiday » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Mec, je me suis glissé dans le jeu, je suis entré à cheval

J’ai sorti le truc, je l’admets, je n’ai aucun remords

Personne n’a essayé de me laisser entrer, personne n’a ouvert les portes

Je les ai mis à terre, ils n’avaient pas le choix