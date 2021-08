Lil Nas X appelle le double standard de la réaction du public aux skateboards infusés de sang de Tony Hawk

Activision Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - Xbox One - lot de 2 jeux

Rejoignez les jeux de skateboard les plus emblématiques de l’histoire. Jouez aux jeux entièrement remasterisés Tony Hawk’sTM Pro SkaterTM et Tony Hawk’sTM Pro SkaterTM 2 en une superbe collection, complètement redessinée en HD incroyable.Caractéristiques : - Faites du skate comme le légendaire Tony Hawk et tous les autres skaters professionnels. - Sur de la musique de l’époque. - Faites des trucs combis bizarres avec la commande emblématique de la série Tony Hawk’sTM Pro Skater™. - Jouez à tous les types de jeu originaux et jouez 1 contre 1 dans le mode 2-peler local. -Montrez votre propre style et créativité avec les fonctions Create-A-Park et Create-A-Skater améliorées. - Allez en ligne et luttez contre les joueurs du monde entier dans des types et des classements multi-joueurs.