Lil Loaded Drops « CripTape » Project Ft. Ourson timide, Hotboii, BigKayBeezy

Malgré les graves problèmes juridiques auxquels il est confronté, Lil Loaded reste optimiste sur le fait qu’il sera innocenté des charges retenues contre lui. Le mois dernier, Lil Loaded s’est livré aux autorités pour meurtre. La rappeuse de 20 ans est accusée d’être responsable de la mort par balle de Khalil Walker, 18 ans, un ami signalé, survenue le 25 octobre. La sœur de Walker aurait déclaré à la police qu’elle n’avait pas seulement vu Loaded se tenir au-dessus de celui de son frère. cadavre, mais elle a également regardé les images sur le téléphone de son frère et a vu la fusillade elle-même.

Loaded a maintes fois maintenu son innocence, et maintenant qu’il est de retour à la maison, il est prêt à partager quelques choses avec le monde. Vendredi 11 décembre, Lil Loadedd a publié son CripTape mixtape, un effort de neuf pistes du rappeur de Dallas qui héberge des fonctionnalités de Pooh Shiesty, Hotboii et BigKayBeezy. Courant CripTape et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Tout droit en Freestyle

2. 6acc Doe

3. Link Up ft. Pooh Shiesty

4. Toujours gagner

5. Hard Times ft. Hotboii

6. En ce moment avec Big Kay Beezy

7. Rocc Dis

8. Sur ma maman

9. Wit The Sh * ts