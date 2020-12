Lil Baby offrira 1000 manteaux à des communautés défavorisées de Birmingham

L’initiative The Bigger Picture de Lil baby fait de bonnes actions pendant la période des fêtes. De nouveaux rapports indiquent que le rappeur utilisera les fonds provenant des ventes record de son single d’été « The Bigger Picture » à des organisations à but non lucratif et des communautés défavorisées. En novembre, Lil Baby a tweeté: « J’ai reçu 1,5 million de dollars pour donner de » Bigger Picture « Je veux que l’argent aille là où c’est nécessaire. » Et l’artiste a tenu sa promesse car la ville de Birmingham, en Alabama, est sur le point de recevoir un coup de main via un cadeau de manteau prévu le 28 décembre.

Plus de 1 000 manteaux seront mis à la disposition des enfants et des adultes de familles à faible revenu. Au sujet de l’acte de bienfaisance, le conseiller municipal de Birmingham a commenté: « Je suis tellement excité que le rappeur Lil Baby ait choisi de soutenir les communautés du district 9 de Birmingham. Avec l’impact critique du COVID-19 sur nos communautés, je trouve honorable que quelqu’un avec son influence fournir une ressource si essentielle à nos résidents. Il donne un exemple étonnant à nos jeunes. Je tiens à le remercier pour sa volonté de venir à Birmingham et de répandre la gentillesse en ces temps sans précédent. «

Kevin Winter /

Cette décision généreuse intervient juste après que le rappeur ait été nominé pour deux Grammy Awards, devenant ainsi le premier artiste à avoir un album double platine en 2020.

