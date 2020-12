Lil Baby dit qu’il n’a jamais voulu être un rappeur

Lil bébé Mon tour L’album était l’album le plus vendu (presque entièrement en streaming) de l’année et sa chanson de protestation « The Bigger Picture » a reçu deux nominations aux Grammy Awards.

Mais l’ironie est que Lil Baby n’a jamais voulu être rappeur, ce qu’il a admis dans un documentaire sur sa venue. La bande-annonce est sortie lorsque le spitter d’Atlanta a reçu le prix de l’artiste de l’année d’Apple Music.

« Je suis allé en prison ma première fois à treize ans », a déclaré Lil Baby dans le clip. « J’ai abandonné l’école quelque part entre la neuvième et la dixième année. Je n’ai jamais voulu être rappeur. »

Êtes-vous surpris d’entendre cela de Lil Baby?