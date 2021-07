Light On Me Episode 9 : Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



Date et heures de sortie de Light On Me Episode Nine : Light On Me Episode Nine sortira bientôt. La majorité des fans sont curieux de connaître la date de sortie, l’heure, le casting et d’autres détails pour Light On Me Episode 9. Nous avons mis à jour toutes les informations sur Light On Me 9 sur cette page.

Quand l’épisode 9 de Light On Me sortira-t-il ?

Light On Me Episode 9 sera diffusé sur le réseau original de Viki le 20 juillet 2021. La série est un Viki Les séries originales et donc peuvent être facilement regardées en ligne sur le site avec des sous-titres. Viki et le drame sont également disponibles sur des sites de streaming comme Wet. Beaucoup de gens aiment le drame et il y a un grand nombre d’adeptes à l’extérieur du pays. L’émission peut ne pas être disponible dans toutes les régions ou tous les pays. Assurez-vous de vérifier avant de commencer à regarder. Vous trouverez également différents fuseaux horaires de sortie pour différents pays. Vous pouvez également retrouver le premier épisode sur Youtube. Cependant, tous les épisodes ne sont pas disponibles. Le drama a maintenant sorti 8 épisodes. Il sortira bientôt le 9. Light on me est diffusé deux fois par semaine les mardis et jeudis.

Le nombre total d’épisodes de Light On Me n’est que de 16, chaque épisode d’une durée d’environ 18 minutes. Le drame a été diffusé pour la première fois le 29 juin 2021. Cette série a été adaptée du jeu mobile Saebit Boys High School Council. Encore plus, a été engendré comme une série de dessins animés sur le Web « Derrière les bureaux, l’amour est une dépendance », qui présente quatre personnages principaux: Nam Goong Shi Woon (Noh Shin Woo), Woo Tae Kyung, Shin Da On et Woo Te Kyung. La chimie croissante entre Sin Da On (Woo Taekyung) est fantastique. Avec le huitième épisode du drame, vous verrez ce qui est possible d’autre.

Light On Me Épisode 9 Compte à rebours

Light On Me Episode 9 devrait sortir le 27 juillet 2021. Cela signifie qu’il n’a qu’un compte à rebours de 5 jours. Oui! Il ne reste que 5 jours avant l’épisode 9 de Light On Me, qui sortira le 9 septembre.