Life Is Strange: True Colors ajoutant un épisode DLC, les remasters retardés

Life Is Strange: True Colors est toujours sur la bonne voie pour sa date de sortie le 10 septembre – malgré la publication d’une lettre bouleversante sur le comptes de réseaux sociaux de la série – mais Life Is Strange Remastered et Life Is Strange: Before the Storm Remastered ne seront déployés qu’au début de 2022. Square Enix a expliqué qu’il était désireux d’alléger la pression sur l’équipe – en particulier en raison de la pandémie en cours.

Une mise à jour de l’équipe Life is Strange pic.twitter.com/0nty0TFMYJ– La vie est étrange (@LifeIsStrange) 11 août 2021

Ne vous inquiétez pas si vous envisagez d’acheter Life Is Strange: True Colors Ultimate Edition, car vous aurez toujours accès aux remasters lors de leur sortie l’année prochaine. Dans l’intervalle, un DLC nommé Wavelengths sera déployé le 30 septembre, en mettant l’accent sur Steph Gringrich. Une bande-annonce pour cela fera ses débuts demain.