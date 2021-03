Life is Strange Remastered Collection annoncée pour cette année

En plus des nouvelles True Colors, Square Enix a annoncé Life is Strange Remastered Collection. Un pack qui arrivera cette année.

Square Enix a eu le goût d’annoncer les choses de sa saga la plus «émouvante». Et c’est qu’en plus d’annoncer officiellement le nouveau jeu de la franchise, il nous a laissé un autre petit détail. L’arrivée de Life is Strange Remastered Collection.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est ni plus ni moins qu’un package qui comprend les jeux Life is Strange et Life is Strange: Before Storm. Les deux arrivent remasterisés. Autrement dit, ils le feront avec des améliorations graphiques, à la fois dans la modélisation et dans les animations.

La vie est étrange et #La vie est étrange: Before the Storm sera de retour dans une toute nouvelle collection remasterisée, avec des graphismes et des animations améliorés. Disponible dans le cadre de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition, ou autonome plus tard cette année. pic.twitter.com/rY3E68VKMN – La vie est étrange (@LifeIsStrange) 18 mars 2021

Peu de choses sur ce jeu ont été montrées, car il a été annoncé en conjonction avec Life is Strange: True Colors lui-même. De plus, bien que le jeu lui-même n’ait pas de date de sortie officielle, il viendra inclus dans l’édition ultime du nouveau jeu Square Enix. Autrement dit, si nous optons pour cette version de True Colors, nous recevrons également cet ajout.

Cependant, ne vous inquiétez pas, coupable. Ce Square Enix nous vend tout, mais parfois ils ne vont pas trop loin. La collection Life is Strange Remastered peut être achetée séparément en un seul jeu. Cependant, pour cela, nous n’avons pas de date officielle. Nous savons seulement que cela viendra à un moment de la vie après la sortie de Life is Strange: True Colors.

Le pack sera publié pour l’ancienne génération de consoles. Autrement dit, pour le moment, nous le verrons sur PlayStation 4, Xbox One, PC (sur Steam) et Stadia. Cependant, comme il arrivera également avec la version Ultimate du nouveau jeu, nous supposons qu’il sera entièrement compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Mais tout indique que, si nous voulons l’acheter indépendamment, il ne sortira que pour les premiers.