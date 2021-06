Life is Strange : bande-annonce de gameplay True Colors

Après sa présentation, le moment de son coming-out est venu. C’est le gameplay de Life is Strange : True Colors.

S’il y a une saga dont Square Enix s’occupe ces derniers temps, c’est bien LiS. Les jeux Dick Nine Games nous ont laissé des histoires assez profondes et avec des personnages très bien construits. Récemment (en mars) la nouvelle aventure nous a été présentée et maintenant, profitant de l’E32 2021, nous avons un Life is Strange : bande-annonce du gameplay de True Colors qui se concentre sur les pouvoirs de son protagoniste : Alex Chen.

Si vous vous souvenez bien, la jeune fille est retournée dans sa ville natale après la mort de son frère cherchant à découvrir la vérité. Et pour t’aider tu devras user de ton pouvoir : te connecter aux émotions des gens qui t’entourent. C’est un pouvoir très puissant mais, précisément à cause de cela, il est assez effrayant. Et c’est justement pour cela qu’ils ont voulu nous montrer un peu comment se manipule cet élément curieux et comment il fonctionne.

Le pouvoir d’Alex Chen : l’émotion

Le pouvoir d’Alex est défini comme celui qui vous permet de ressentir, d’absorber et d’influencer les sentiments intenses des autres. C’est dans la joie, la colère, la tristesse… Allez, comme les insectes de Inside Out de Pixar, mais en jeu.

Au cours de notre aventure, nous pourrons voir différentes auras dans les personnages qui nous entourent. Ceux-ci nous diront quel genre de sentiments ces PNJ ont à ce moment-là. Par exemple, une zone bleue peut signifier de la tristesse, un doute et des remords violets et une colère rouge. De cette façon, lorsque nous rencontrons les personnages, nous pouvons interagir avec eux et les aider ou obtenir des informations.

En plus de cela, il y aura des moments où certains personnages auront des émotions si fortes qu’ils lanceront un événement spécial. Certains ont appelé «tu ne vas pas»Et qu’ils nous plongeront pleinement dans le monde intérieur de cette personne. Nous verrons votre esprit déformé par vos émotions et nous en serons affectés. De plus, nous devrons décider comment interagir avec eux, car cela impliquera que nous serons impliqués dans leurs propres émotions. C’est-à-dire que nous ressentirons sa colère et nous nous mettrons en colère, ou sa tristesse et nous pleurerons.

Ce sera à nous de savoir comment résoudre le problème et cela dépend de la façon dont nous le faisons, à la fois dans les novae et dans les émotions « normales », les personnages changeront d’orientation pour nous. Nous pouvons les rendre plus ou moins amicaux ou plus ou moins amicaux ou réticents à nous dire des choses.

En fait, beaucoup de nos décisions seront basées sur ce que nous savons des personnages grâce à leurs émotions. Si nous savons que quelqu’un ment, nous pouvons vous aider à continuer ou à révéler le mensonge. Le chemin que nous utiliserons dépendra de la façon dont nous gérons les informations que nous avons avec notre pouvoir.

Life is Strange: True Colors arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC (via Steam) et Google Stadia le 10 septembre.