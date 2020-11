L’idole de 1ère génération a été critiquée pour avoir défendu Kangin après son départ de Super Junior

Quand Kangin a annoncé son départ officiel de Super Junior, il a révélé qu’il avait «toujours senti désolé pour les membres« Et je l’ai cru »était la bonne chose » faire.

Peu de temps après son annonce, l’idole vétéran Harisu s’est rendue sur son Instagram personnel pour exprimer sa tristesse face à son départ du groupe.

Je suis attristé par la malheureuse nouvelle que j’ai apprise aujourd’hui .. ;; À l’époque où Super Junior a fait ses débuts, nous faisions de la promotion à peu près au même moment. C’était un junior bien élevé, gentil et travailleur qui courait toujours me saluer en premier.

Je me sentais amère à chaque fois que je voyais une mauvaise nouvelle à son sujet mais de le voir quitter le groupe et pour que des commentaires plus malveillants suivent .. Je pense que c’est très mal de votre part d’aimer votre idole quand elle va bien et de la recracher quand quelque chose de mauvais arrive !! Ne pensez-vous pas que vous avez tort de dire que vous étiez même son fan en premier lieu?!

J’envoie mon soutien à Kangin, qui souffre probablement le plus. J’espère que vous reviendrez sur scène et diffuserez avec la même énergie lumineuse que vous aviez avant !!

– Harisu