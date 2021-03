L’icône de Star Wars, Anthony Daniels, célèbre 45 ans à jouer à C-3PO

Anthony Daniels joue à C-3PO dans une galaxie lointaine, très lointaine depuis quatre décennies et demie. L’acteur, qui est synonyme de Guerres des étoiles franchise, a récemment pris un moment sur les réseaux sociaux pour commémorer 45 ans à jouer au droïde emblématique. Dans un récent post sur Instagram, Daniels avait ceci à dire.

« Page 28, il y a exactement 45 ans, C-3PO a parlé pour la première fois. Quelque chose à propos des vaporisateurs d’humidité. Je sais. J’étais là. »

Le message présente également une photo de Anthony Daniels sur son canapé, un sourire sur son visage, avec un script à la main. Ce n’est pas le 45e anniversaire de Guerres des étoiles étant sorti dans les salles, il devrait être clair. C’était en mai 1977. C’est évidemment l’anniversaire de la première fois que Daniels a récité ses lignes en tant que C-3PO sur le plateau pendant le tournage du classique de science-fiction, sous la direction de George Lucas. Mais ce jour fatidique l’a mis dans un voyage qui allait définir sa carrière, car cela deviendrait le rôle pour lequel il est presque exclusivement connu.

Depuis ce jour, il y a toutes ces années, Anthony Daniels a repris le rôle à plusieurs reprises. Souvent aux côtés de son fidèle compagnon droïde R2-D2. Daniels est revenu pour les deux suites de la trilogie originale, L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Daniels est également revenu pour les préquels, La menace fantôme, Attaque des clones et La vengeance des Sith. L’ère Disney de Lucasfilm a également été pleine de C-3PO. Le personnage est apparu en 2015 le réveil de la force, qui a réintroduit avec succès la franchise auprès des masses, ainsi que Le dernier Jedi, La montée de Skywalker. Et, quoique brièvement, Voleur un. C-3PO n’apparaît pas dans Solo, bien que Daniels ait joué le rôle de Tak dans ce film.

Il semble qu’Anthony Daniels n’ait aucune intention de ralentir. L’acteur de 75 ans a déclaré qu’il ne se retirerait jamais de Star Wars. Il est allé jusqu’à dire qu’ils devront «me jeter à la porte». Nous pouvons donc nous attendre à voir plus de C-3PO à l’avenir, en supposant que Lucasfilm l’aura. Et cela semble être une valeur sûre qu’ils le feront. La question est, où et quand? Heureusement, Lucasfilm a plus que quelques projets à venir qui offriront de nombreuses opportunités à l’acteur de revenir.

D’une part, il y a pas mal de spectacles en préparation pour Disney +, y compris Andor, Obi Wan Kenobi et L’acolyte. Il y a aussi plusieurs Le mandalorien spin-offs, tels que Le livre de Boba Fett, Ahsoka et Rangers de la nouvelle république. Compte tenu de la chronologie, il y a plusieurs endroits où C-3PO pourrait apparaître. Lucasfilm a également annoncé Une histoire de droïdes, un film original en préparation pour le service de streaming. On pense que Daniels reviendra pour ce projet. Sans parler des jeux vidéo ou des projets animés qui pourraient apparaître. Vous pouvez consulter le post par vous-même sur l’Instagram d’Anthony Daniels.

Sujets: Star Wars