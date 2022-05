L’icône de Manchester United qui pourrait jouer dans un policier

Curiosités

L’équipe dans laquelle joue actuellement Cristiano Ronaldo est l’une des plus importantes de la Premier League anglaise. Une de ses figures est apparue sur les réseaux pour une proposition singulière.

© GettyManchester United, l’un des clubs les plus importants d’Angleterre.

Les mondes du sport et du théâtre se sont croisés à plus d’une occasion. Qu’il s’agisse de films et de séries axés sur des événements sportifs, tels que Space Jam, Entraîneur Carter, But! et tant d’autres productions, ou par des athlètes qui se sont tournés vers les plateaux pour poursuivre une sorte de rêve artistique. vous pouvez penser à Michael Jordan, James Lebron et jusqu’à Diego Armando Maradonapour ne citer que quelques cas.

Maintenant de Twitter une proposition intéressante est arrivée qui pose l’une des icônes de la Homme Utd en tant que personnage potentiel de la police. Bien qu’il ne précise pas si l’idée est pour un film ou pour une série, la photo qui accompagne le post montre clairement que c’est correct. Il y a une certaine esthétique chez cet athlète (maintenant à la retraite) qui le fait ressembler à un policier typique en pleine enquête.

Le footballeur en question est Wayne Rooneyune icône de Homme Utdl’une des équipes les plus importantes de la première ligue anglaise. La personne chargée de suggérer l’idée était l’utilisateur de Twitter @footballtrottersqui a écrit: « Wayne Rooney s’est transformé en flic faisant l’objet d’une enquête pour les affaires internes si progressivement que je ne l’ai pas remarqué. ». Sur la photo, vous pouvez le voir avec les costumes que portent les personnages que portent les détectives, et même une barbe développée qui peut également être associée à ces personnages.

Rooney était un joueur de football qui a fait ses débuts en 2002 dans le Evertonun autre club la première liguemais qui au fil du temps a été transféré au Homme Utd où il est devenu une figure. Après 20 ans de carrière, il décide de se retirer de la profession en 2021 et dirige actuellement le Club de football du comté de Derby de la deuxième division la plus importante d’Angleterre. Au cours de sa carrière, il est venu jouer 763 matchs pour des clubs, pour lesquels il a marqué plus de 300 buts, ainsi que 53 lors de ses 120 matchs en défendant l’équipe anglaise.

+Le documentaire sur Wayne Rooney

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie sportive de Wayne Rooney tu peux aller à Amazon Prime Vidéo où est le documentaire centré sur sa carrière. titré Rooneyson synopsis officiel indique : « C’est un long métrage documentaire captivant qui vous montre la vie et la carrière d’une star mondiale qui a également été le meilleur attaquant anglais de l’histoire. Vous pourrez revoir en détail l’ascension fulgurante de la carrière de Waynede modestes débuts à devenir l’une des plus grandes icônes du sport mondial ».

